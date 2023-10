Artikkelen fortsetter under annonsen

Ellen Hanetho trekker seg som styreleder i Hydrogenpro, fremgår det av en melding onsdag. Terje Mikalsen går inn som ny styreleder opplyses det.

Hanetho sier hun er stolt over å ha bidratt til utviklingen i selskapet, som ble børsnotert på hovedindeksen i fjor.

– Etter hvert som selskapet har utviklet seg, har visse strategiske retninger forårsaket meningsforskjeller, og jeg opplever det som naturlig å ta konsekvensen av slike forskjeller, og har derfor valgt å trekke meg, sa Ellen Hanetho.

I august ble det kjent at selskapets administrerende direktør Tarjei Johansen gikk på dagen. Johansen tiltrådte stillingen i november i fjor, og har dermed vært toppsjef i selskapet i knappe ni måneder. Han er også den tredje sjefen etter børsnoteringen i 2020.

Selskapet ble i likhet med mange andre grønne selskaper børsnotert i 2020. Siden toppen i januar 2021, har aksjen falt drøyt 70 prosent på Oslo Børs.

I oppdatering i august skrev Hydrogenpro at selskapet skal i en ny strategisk retning. Det innebærer økt satsing i USA og en mulig notering på Nasdaq-børsen.

I midten av juni ble det klart at selskapet hadde hentet 120 millioner kroner i en rettet emisjon. Det førte til et rasbørs på 20 prosent dagen etterpå. Kursen ble satt til 24 kroner per aksje, det tilsvarte en rabatt på 21 prosent mot sluttkursen dagen før som var på 30 kroner.

I forbindelse med emisjonen blir det utstedt fem millioner nye aksjer.

Selskapet er i skrivende stund priset til 1,1 milliarder kroner.