Ina Wroldsen (39) har de siste årene gitt ut en rekke låter både som soloartist, og som en del av det islandske popbandet Ask og Embla. Hun har også briljert som låtskriver og har blant annet skrevet låter for store internasjonale navn som Calvin Harris, One Direction og Britney Spears.

De siste par årene har det vært stille fra Wroldsen på musikkfronten. På Spotify er hennes siste EP Matters Of the Mind fra 2021, samme året som hun begynte som mentor i «The Voice».

Det reflekteres i årsregnskapet til Wroldsens selskap Stairs Music som hadde et resultatfall på nær 40 prosent i 2022 sammenlignet med 2021.

Finansavisen omtalte regnskapet først onsdag.

Ina Wroldsen eier 80 prosent av aksjene i selskapet, mens hennes mor Kristin Wroldsen eier de resterende 20 prosent.

Stairs Music AS, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 15,7 16,5 -4,8% Driftsresultat (ebit) 10,3 11,7 -12% Resultat før skatt 8,5 13,7 -38%

Av årsregnskapet fremgår det at selskapet hadde inntekter på 15,7 millioner kroner i 2022. Det er en nedgang fra 16,5 millioner kroner året før.

Resultatet før skatt endte på 8,5 millioner kroner, ned fra 13,7 millioner kroner i 2021. Etter skatt ble totalresultatet 6,3 millioner kroner.

Av årsresultatet på 6,3 millioner kroner gikk 5,8 millioner kroner til selskapets egenkapital, som nå beløper seg til 35 millioner kroner. Samtidig har selskapets gjeld økt fra 10,2 millioner kroner til 13,7 millioner kroner.

Resten av overskuddet, 500.000 kroner, tas ut som tilleggsutbytte.

Færre lyttere

Resultatet for 2022 er nesten en tredjedel lavere enn rekordåret 2020, da artisten tjente 15,6 millioner kroner. Selskapets omsetning var da på 19,9 millioner kroner.

Den gang hadde Wroldsen 2,3 millioner månedlige lyttere på Spotify, men i fravær av ny musikk har dette antallet falt med omtrent 700.000. I juli 2023 er antallet månedlige lyttere på 1,6 millioner, og den mest spilte sangen er Alan Walkers remiks av sangen Strongest med 130 millioner avspillinger.

Siden 2021 har Wroldsen vært mentor i musikkprogrammet «The Voice» på TV 2. I 2020 startet Wroldsen og moren opp podkasten «Ina & Wroldsen», som handler om musikkbransjen og livet generelt. Dette ble en relativt kortvarig affære. Podkastens siste episode er fra oktober 2021.