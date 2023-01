Artikkelen fortsetter under annonsen

Indias rikeste person, Gautam Adani, har nå falt ut av topp ti på Bloombergs liste over verdens rikeste personer.

Det bratte og raske fallet har kommet i etterdønningene av en Hindenburg Research-rapport som ble sluppet i forrige uke. Der ble Adani, og selskapene som også bærer hans navn, anklaget for markedsmanipulasjon og svindel gjennom en rekke år.

På bare tre dager er inderens formue blitt barbert med 34 milliarder dollar, og han er nå god for 84 milliarder dollar. Det er godt nok for en 11. plass på Bloombergs oversikt. Før anklagene var Adani verdens tredje rikeste person, etter Elon Musk og LVMH-sjef Bernard Arnaut.

Adani eier nesten 75 prosent av de børsnoterte selskapene Adani Enterprises og Adani Power and Adani Transmissions, og har kontroll over fem andre børsnoterte selskaper i Indias største private infrastrukturgruppe.

Børsverdier for milliarder er borte

Shortselger- og analyseselskapet Hindenburg Research beskyldte i forrige uke Asias rikeste for markedsmanipulering og svindel i en rapport.

«Vi mener at Adani Group har vært i stand til å drive en stor, åpenbar svindel på høylys dag fordi investorer, journalister, vanlige folk, og til og med politikere, har vært redde for å si fra i frykt for represalier», skrev Hindenburg Research i rapporten, hvor de ber Adani om å svare på 88 spørsmål.

I helgen kom tilsvaret fra Adani og hans industrikonglomerat, der det ble slått kraftig tilbake.

«Vi er sjokkert og dypt foruroliget over å lese rapporten publisert av «Madoffs of Manhattan», Hindenburg Research. Det er ikke noe annet enn løgn. Dokumentet er en ondsinnet kombinasjon av selektive løgner og skjult fakta knyttet til grunnløse og diskrediterte påstander som har som mål å få frem baktanker», skriver Adanis finansdirektør Anupam Misra.

De børsnoterte Adani-selskapene har forutsigbart nok fått juling på børs i etterkant av rapporten, og hittil er børsverdier for nesten 70 milliarder dollar blitt barbert vekk. Børsfallene har fortsatt på starten av inneværende uke.

«Det er ikke sikkert at tilsvaret fra Adani vil være nok til å berolige investorenes bekymringer. Bare fordi ting er meldt fra til markedet, betyr ikke at det er riktig. Hvordan forklarer et så stort selskap at det hverken har analytikerdekning eller noen fondsposisjoner?», uttalte Smartkarma-analytiker Brian Freitas til Bloomberg.

I tillegg til aksjekursene har også selskapsobligasjoner utstedt av diverse Adani-selskaper også falt markant siden rapporten ble offentliggjort.

Vil hente over to mrd. dollar i ny kapital

Samtidig som at Adani forsvarer imperiet med nebb og klør har moderselskapet Adani Enterprises vært på jakt etter 2,5 milliarder dollar i ny kapital.

Rapporten ble sluppet rett før interessenter kunne melde sine tegninger, og aksjekursen til moderselskapet har nå falt under gulvet som Adani satte i emisjonen.

Tegningsperioden avsluttes tirsdag ettermiddag indisk tid, og Bloomberg har tidligere omtalt at blant annet Abu Dhabi-baserte International Holding, De forente arabiske emiraters statlige fond Mubadala og BNP Paribas har tegnet seg for aksjer i emisjonen.

Førstnevnte går inn med 400 millioner dollar, etter å ha investert nesten to milliarder dollar i Adani-selskaper bare for et års tid siden.

