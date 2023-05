Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik så det ut for de toneangivende amerikanske børsindeksene ved børsslutt:

Industritunge Dow Jones steg 1,0 prosent

Teknologiindeksen Nasdaq Composite steg 2,2 prosent

Samleindeksen S&P 500 steg 1,3 prosent

Teknologiaksjene fortsatte dermed oppover, etter at halvledergiganten Nvidia løftet hele sektoren torsdag. Nvidia-aksjen steg over 25 prosent torsdag, tilsvarende en økning av markedsverdien på 185 milliarder dollar, etter at selskapet varslet en omsetning for inneværende kvartal som lå milevis over analytikernes estimater. Fredag steg Nvidia-aksjen 2,5 prosent.

Databrikkeselskapet Marvell Technology, som nå er verd over 50 milliarder dollar, steg rundt 30 prosent fredag. Selskapet sier at omsetningen vil doble seg neste år, som følge av kraftig etterspørsel fra selskaper som driver med kunstig intelligens (KI).

– Betydningsfull

Fredag ettermiddag kom PCE-rapporten, som inneholder den amerikanske sentralbanken (Fed) sitt foretrukne inflasjonsmål. I april var kjerneinflasjonen på 4,7 prosent på årsbasis, noe høyere enn forhåndsestimatet på 4,6 prosent.

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) hevet renten med 0,25 prosentpoeng til et intervall på 5,0–5,25 prosent på det forrige rentemøtet for tre uker siden. Sentralbanken gjorde det den gang klart at innkommende økonomiske data ville avgjøre hvorvidt renten skulle heves ytterligere fremover.

Etter fredagens PCE-tall er sannsynligheten for en renteheving i juni på godt over 50 prosent. For én måned siden var sannsynligheten rundt ti prosent. Sannsynligheten for at renten heves enten ved juni- eller juli-møtet, er nå på 80–90 prosent, ifølge Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

Onsdag kveld la Fed ut referatet fra rentemøtet som ble avholdt for tre uker siden, som viste at det var intern uenighet blant sentralbankmedlemmene om den fremtidige rentesettingen. «Noen» mente renten burde heves videre, mens «flere» mente økonomien kjøles tilstrekkelig ned med dagens rentenivå.

Fredag sier Cleveland Fed-president Loretta Mester følgende til CNBC:

– Når jeg ser på dataene og ser på hva som skjer med inflasjonstallene, tror jeg vi må stramme til litt mer.

Gjeldsdrama

Forhandlingene om det amerikanske gjeldstaket pågår fortsatt, mens «x-datoen» rykker stadig nærmere. Finansminister Janet Yellen har tidligere advart om at USA kan gå tom for penger allerede den 1. juni.

«En løsning virker å være innen rekkevidde. Men politikerne har dårlig tid. Statens kontantbeholdning er snart brukt opp. hvis politikerne mislykkes i å nå en avtale kan effektene på økonomi og marked bli svært negative», skriver Nordea i et notat.

Republikanerne vil ha utgiftene tilbake til 2020-nivå og fryse dem på dette nivået det kommende tiåret. Demokratene er ikke villige til så store kutt i offentlige utgifter. Dersom president Joe Biden må akseptere store kutt, vil også det kunne få negative effekter på økonomien, påpeker Nordea.

«Vi kan eventuelt vente oss stor uro i finansmarkedene, manglende utbetalinger av trygder, stopp i offentlige prosjekter og fall i bedrifts- og forbrukertillit. Sjansen for et slikt forløp er imidlertid liten.»

Partene skal bruke helgen til videre forhandlinger. Republikanernes speaker, Kevin McCarthy, har uttalt at han tror på en snarlig løsning.

