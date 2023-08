Artikkelen fortsetter under annonsen

– Du skal ikke kødde med gamle grå ulver så lenge de har tenner, sier Fair Group-gründer og storaksjonær Jørn Heimstad (71) etter at inkassoselskapet Fair Group mot hans vilje har solgt all operativ virksomhet, inkludert alle datterselskapene, til Bergens-investoren Jens Petter Teigland.

Salget skjer i kjølvannet av en stadig bitrere konflikt mellom de fire store eierne i selskapet. Salgssummen Fair Group får er kun en brøkdel av hva flere beilere de siste par årene har villet betale for selskapet.

Rune Heimstad (til venstre) ble i 2017 satt til å lede den nye inkassosatsingen i det som senere skulle bli Fair Group av onkelen Jørn Heimstad og kona Wenche Waal Heimstad. Nå kommuniserer de kun gjennom advokater. (Foto: Jacob Buchard) Mer...

Fra bølle til bestevenn

I 2017 hadde Jørn og kona Wenche Waal Heimstad bygget opp det superlønnsomme it-selskapet Edigard, som drev med utsendelse av fakturaer for store selskaper. Selskapet ble solgt til giganten Nets med over 50 millioner kroner i gevinst og ble gasellevinner i Agder.

Nå ville de bruke en del av gevinsten på å effektivisere inkassobransjen for å få ned kostnader og gebyrer. Fair Group, som etter hvert ble navnet på det nye selskapet, skulle drive med såkalt «snill inkasso». Nevøen Rune Heimstad (51), som også hadde vært aksjonær i Edigard, skulle lede det nye selskapet.

– Vi begynner jo å trekke på årene. Nå er det Runes tur til å løpe, sa Jørn Heimstad (71) til DN høsten 2017. Nevøen fikk i tillegg til jobben også et gavebrev på seks millioner kroner fra det aldrende paret i Kristiansand slik at han skulle bli i stand til å bli en større aksjonær i det nye inkassoselskapet.

Jørn og Wenche Heimstad fikk også med seg bergenseren Jens Petter Teigland (64) i Bergen og en mangeårige samarbeidspartner fra Latvia.

Mange beilere

Fair Group fikk raskt mange kunder – og også beilere som ønsket å kjøpe selskapet. DN vet at Visma, Kredinor, Rieber & Søn og selskapet Icon Capital har ønsket å kjøpe hele eller deler av inkassoselskapet. Visma bød 160 millioner kroner, noe som etter betaling av all gjeld ville gitt 110 millioner kroner til fordeling på aksjonærene.

Særlig i 2021 var det hektisk aktivitet, der Rune Heimstad sammen med Teigland samt noen ansatteaksjonærer ville selge. Disse eide til sammen nær 60 prosent av aksjene.

De fire hovedaksjonærene hadde i 2018 forpliktet seg gjennom en aksjonæravtale til å opptre lojalt i forhold til hverandre. «Emisjon mot ny investor krever tilslutning fra minst tre hovedaksjonærer. Det samme gjelder utstedelse av opsjoner, konvertible lån eller andre finansielle instrumenter som direkte eller indirekte gir ny investor rettigheter til tegning eller kjøp av aksjer i Selskapet», står det i avtalen.

Videre står det at hovedaksjonærene ikke kan «overdra, pantsette eller på annen måte disponere over sine aksjer i selskapet uten forutgående skriftlig samtykke fra minst to av de øvrige hovedaksjonærene».

Aksjonæravtalen gjorde altså at to av fire hovedaksjonærer kunne blokkere et salg, og Fair Group svarte med å gå rettens vei for å tvangsutløse minoritetsaksjonærene. Saken skulle etter planen starte ved Agder tingrett mandag 4. september. Den er nå blitt avlyst.

Salget skjedde sist onsdag, få dager før Oslo tingrett mandag denne uken skulle ha behandlet et krav fra ekteparet Jørn og Wenche Heimstad om midlertidig forføyning for nettopp å stanse et salg av datterselskapene.

Fair Groups advokat mener i et brev til Oslo tingrett at selskapet står fritt til å selge hele innmaten. «Aksjonæravtalen inneholder imidlertid ingen regulering av adgangen til å selge eiendeler i Fair. Ettersom et slikt salg ikke er regulert i aksjonæravtalen, har det formodningen mot seg at et eventuelt salg vil medføre et brudd på Aksjonæravtalen», skriver advokat Andreas Nordby hos Arntzen de Besche Advokatfirma as.

Strøket fra testamentet

– Dette finner vi oss bare ikke i, sier Wenche Waal Heimstad (69).

– Det er rent robberi. Vi mener aksjonæravtalen er helt klar og at Fair Group ikke har anledning til å selge alle datterselskapene for å omgå aksjonæravtalen. Det de har gjort her er uhørt, legger Jørn Heimstad til.

DN har sett dokumenter som viser at Heimstad-paret så sent som i november 2021 fikk tilbud fra Icon Capital om å selge de 25 prosentene de eier i Fair Group for 40 millioner kroner for å få en løsning på eierkonfliktene. Dette ble det aldri noe av. I en forliksavtale mellom aksjonærene på nyåret i fjor ble parets aksjer verdsatt til minimum 27,5 millioner kroner.

Nå som all aktivitet er solgt, er de samme aksjene trolig tilnærmet verdiløse. For prisen er 60 millioner kroner. Fratrukket gjeld, inkludert vel 30 millioner kroner i gjeld til Teiglands selskap Bilforum, sitter Fair Group som selger igjen med 6,2 millioner kroner, hvorav nær fem millioner kroner er gitt som selgerkreditt.

Kun 1,25 millioner kroner i kontanter er dermed overført til Fair Group.

– Vi har over lang tid opplevd en rekke forsøk på å presse oss to gamlinger ut. Når de ikke har klart det, prøver de seg på det vi opplever som et rent tyvtriks. Så dette kan jeg love deg at vi vil forfølge rettslig, sier Jørn Heimstad.

Han legger til at han er sikker på at det ligger en intensjonsavtale bak dette salget som innebærer at de andre minoritetsaksjonærene, inkludert nevøen Rune, vil få muligheten til å komme inn på eiersiden igjen senere.

Begge legger skylden for det som har skjedd på nevøen.

– Vi har ikke felles barn. Rune var vår enearving. Men du kan være helt trygg på at våre testamenter er endret, sier Wenche Heimstad.

– Udokumenterte påstander

Rune Heimstad sier til DN at han ikke kjenner seg igjen i saken og uttalelsene fra onkelen Jørn og kona, og at det er fremsatt udokumenterte påstander uten seriøs tilnærming.

– I tillegg inneholder saken gjengivelser av konfidensiell informasjon fra mange år tilbake i tid som selskapet uansett er forhindret fra å kommentere, skriver han i en epost.

På spørsmål om han med «gjengivelse av konfidensiell informasjon» mener de konkrete budene flere aktører har kommet, bekrefter han dette.

Den nye eneeieren av alle aktivitetene i Fair Group, Jens Petter Teigland, har ikke besvart DNs forespørsel om saken.