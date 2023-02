Artikkelen fortsetter under annonsen

Nevøen ble utpekt til å ta gründerselskapet til neste nivå. Nå skal familiefeiden rundt Fair Group opp i Agder tingrett.

– Vi begynner jo å trekke på årene. Nå er det Runes tur til å løpe, sa Jørn Heimstad (71) til DN høsten 2017 med et smil til nevøen, Rune Heimstad (51).

Da hadde Jørn og kona Wenche Wahl Heimstad bygget opp det superlønnsomme selskapet Edigard, som håndterer utsendelse av fakturaer for store selskaper, solgt selskapet til giganten Nets med over 50 millioner kroner i gevinst og blitt gasellevinner i Agder.

Nå ville de bruke en del av gevinsten på å effektivisere inkassobransjen for å få ned kostnader og gebyrer. Fair Group, som etter hvert ble navnet på det nye selskapet, skulle drive med snill inkasso. Og nevøen Rune Heimstad skulle lede det.

Det skulle ikke gå lang tid før samarbeidet etter hva DN forstår begynte å skrante.

«Forsvarlig oppførsel»

Fair Groups prosessfullmektig, Andreas B. Nordby hos Arntzen de Besche Advokatfirma, viser i sluttinnlegget til Agder tingrett til at aksjeloven gir adgang til å utløse en aksjonær ved et alvorlig og varig motsetningsforhold mellom aksjeeieren og andre aksjeeiere i selskapet vedrørende driften av selskapet eller der det foreligger andre tungtveiende grunner som tilsier at aksjeeieren utløses.

Men han skriver ingenting konkret om hva som er bakgrunnen for kravet.

Det gjør heller ikke advokat Christian F. Galtung hos CMS Kluge Advokatfirma AS. Han representerer Cerebus, Jørn og Wenche Heimstads selskap som eier vel 25 prosent av aksjene i Fair Group. Ifølge regnskapsregisteret er Teigland-familien i Bergen like store mens Rune Heimstad eier 23 prosent av aksjene.

Advokat Galtung avviser i sluttinnlegget bestemt at det foreligger noe grunnlag for utløsning og viser til at «de forhold motparten mener utgjør en utløsningsgrunn er i realiteten kun alminnelig, forsvarlig og fornuftig aksjonæroppførsel. Cerebus og Cerebus’ eiere har ikke ved noen korsvei opptrådt urettmessig eller engang urimelig», skriver han.

Konflikten mellom Cerebus og ledelsen, med styreleder Rune Heimstad i spissen, har tydeligvis pågått en stund. For det vises i sluttinnlegget til en forliksavtale mellom partene datert januar 2022.

– Også i perioden etter forliksavtalen har Cerebus opptrådt saklig, rasjonelt og innenfor rammene av hva som er alminnelig aksjonæroppførsel, eksempelvis ved å stemme på selskapets generalforsamlinger og delta i strategiske diskusjoner på forespørsel fra aksjeflertallet eller selskapets ledelse. Etter Cerebus’ syn er det klart at de forholdene motparten fremhever, hverken enkeltvis eller samlet, når opp til den svært høye terskelen for å utløse en aksjeeier, skriver advokat Galtung sluttinnlegget.

Skulle retten likevel komme til at det er grunnlag for utløsning, mener Galtung aksjene hans klienter eier i Fair Group er verdt oppimot 40 millioner kroner.

Jørn Heimstad (til venstre) og kona Wenche (til høyre) valgte i 2017 å satse noen millioner etter salget av gasellevinner Edigard til giganten Nets på inkasso i Fair Group ledet av nevøen Rune Heimstad (i midten). Neste uke møtes partene i retten. (Foto: Jacob Buchard)

– Dette er ikke fair

Så hva er årsaken til at det har skåret seg mellom partene?

– Det er faktisk også vi usikre på, sier Jørn Heimstad.

– Det eneste vi kjenner til er det selskapet har skrevet til oss om at vi skal være uenige om strategien. Men vi skjønner ikke dette. Vi inngikk også en forliksavtale der vi skulle legge alle eventuelle konflikter døde. Vi trakk oss også ut av styret og har det siste året kun vært passive aksjonærer – alt av hensyn til selskapet. Så kreves vi altså likevel utløst. Dette er ikke fair, for å si det mildt, sier Heimstad.

– Vi mener også en rettssak som dette skader selskapet kraftig. Det eneste vi ønsker er at selskapet skal vokse videre i den ånden selskapet ble skapt, sier han.

DN har spurt både styreleder Rune Heimstad og Fair Groups advokat om de har kommentarer til denne saken ut over det som står i sluttinnlegget.

Administrerende direktør Christian Aandalen i Fair Group skriver i en sms at det er han som koordinerer henvendelser fra mediene.

– Dette er en krevende sak for oss. Vi ønsker ikke å gå inn i sakens detaljer fordi den snart skal behandles i retten, skriver han i en sms.

Det er satt av seks dager til behandling av saken i Agder tingrett med oppstart tirsdag 7. mars.