Sist onsdag ble alle datterselskapene, og dermed all aktivitet, i Fair Group solgt til et nyetablert selskap kontrollert av bergensinvestoren Jens Petter Teigland.

Teigland var opprinnelig en av fire hovedaksjonærer i Fair Group, inkassoselskapet som tok mål av seg å revolusjonere inkassobransjen med lave gebyrer.

Over tid har motsetningene mellom eierne i selskapet bygget seg opp. Med Teigland, tre ansatte samt Rune Heimstad på den ene siden med til sammen snaut 60 prosent av aksjene på den ene siden – og med Runes onkel Jørn, kona Wenche og en latvisk partner på den andre, som DN skrev tirsdag.

–Grisete

En aksjonæravtale mellom partene bestemmer at tre av fire hovedaksjonærer må være enige om større endringer, emisjoner og salg i selskapet.

Tre ganger har det vært avholdt generalforsamlinger der salg av innmaten i konsernet har vært stemt over. Hver gang har ekteparet Heimstad og den latviske partneren stemt imot og varslet midlertidig forføyning for å stanse et innmatsalg.

Fair Group svarte tidligere i år med krav om utløsning, men selskapet valgte altså i stedet å selge all virksomhet til Teigland for 60 millioner kroner. Fratrukket gjeld, fordringer og en selgerkreditt sitter Fair Group igjen med kun vel en million kroner etter salget.

For to år siden mente storaktøren Visma selskapet var verdt 160 millioner kroner.

– Jeg tenker dette er grisete, og det kan du godt sitere meg på, sier Christian F. Galtung i CMS Kluge.

Han representerer ekteparet Heimstad i den latviske forretningspartneren i Fair Group-striden.

– Salget er i strid med både aksjeloven og aksjonæravtalen. Så ser jeg det er uenighet om tolkningen av aksjonæravtalen mellom partene, men at det er i strid med aksjeloven å gjøre denne transaksjonen basert på et styrevedtak, det mener jeg ikke er tvilsomt. Jeg tror de fleste forstår at et slikt salg krever et gyldig vedtak på en ekstraordinær generalforsamling, sier han.

– Nå krever vi tilbakeføring av salget mot det nye selskapet kontrollert av Teigland. Dernest vil vi gå til erstatningssøksmål mot dem som har vært involvert i dette salget, sier Galtung.

Advokat Christian F. Galtung mener prosessen der Fair Group har solgt hele innmaten til store protester fra to av gründerne er grisete.

Advarer beilere

Galtung har denne uken sendt brev til 11 aktører, inkludert store selskaper som Visma, Kredinor og Rieber & sønn fordi disse tidligere har vist interesse for å investere i eller kjøpe opp Fair Group. I brevene orienterer Galtung om det som har skjedd og at salget av innmaten i Fair Group er ugyldig og må reverseres.

– Det er fordi vi nødig vil at noen uskyldige tredjeparter skal tråkke inn i et minefelt her, sier han.

Ekteparet Heimstad mener dette er helt nødvendig.

– Vi er blitt utsatt for et bakholdsangrep. Mytteri er også helt dekkende for det som har skjedd, mener Jørn Heimstad (71).

– Vi har et ansvar for å informere andre aktører i markedet om dette, legger kona Wenche (69) til. De eier 25 prosent av aksjene i Fair Group via det heleide selskapet Cerebus.

– Nå tømmes trolig selskapet for de siste kronene gjennom enorme advokatutgifter. Det er ekstra irriterende at vi og vår mangeårige samarbeidspartner i Latvia, som til sammen eier over 40 prosent av aksjene, i praksis dermed også må betale 40 prosent av advokatkostnadene i selskapet vi selv var med å etablere – i tillegg til våre egne saksomkostninger. Vi opplever at de andre i Fair forsøker å knekke oss både omdømmemessig og økonomisk. Men det vil de aldri klare, mener Jørn Heimstad.

DN har bedt Fair Groups konsernsjef Christian Aandalen, som for øvrig før sommeren ble valgt til ny styreleder i Virke Inkasso, om en kommentar til de varslede søksmålene. Han viser videre til partner og Rune Heimstad.

– Vi registrerer at Cerebus har varslet flere søksmål knyttet til salget. Vi har et annet syn på dette. Dersom slike søksmål blir tatt ut vil dette bli prosedert i retten, og ikke i mediene, skriver Heimstad i en epost.

Jens Petter Teigland har ikke besvart DNs spørsmål om kommentar til varselet om søksmål.