Torsdag slo sentralbanksjef Ida Wolden med dobbel renteheving. LO-sjef Hessen Følsvik har kalt sentralbanksjefen aggressive rentekappløp for «ubegripelig».

Spørsmålet nå er hvor hardt renteøkningene slår når sentralbanken forsøker å få kontroll på inflasjonen.

Tallene fra inkassokonsernet Intrum viser nå en klar økning i inkassosaker knyttet til særlig bil- og boliglån.

– Nøkkelen er arbeidsledigheten. Dersom den holder seg fortsatt lav vil de fleste klare å tilpasse kostnadene til inntektene. Men vi er veldig spente foran høsten. For det er åpenbart at dette blir verre før det blir bedre, sier Steinar Nielsen (53) i Intrum.

Betaler med kredittkort

For husholdningene er fortsatt antall saker noe under nivåene fra før pandemien.

– Da var både rente og inflasjon på et lavt nivå. Så jeg synes ikke det er grunnlag for å male fanden på veggen. Så langt har husholdningene vært flinke til å justere forbruket etter de økte kostnadene. Men vi ser samtidig en økning i den usikrede gjelden inn mot sommeren fordi mange betaler ferien med kredittkort, sier Nielsen.

Ferske tall fra Gjeldsregisteret viser en økning på nesten fem milliarder kroner i ikke rentebærende kredittkortgjeld sammenlignet med i fjor; fra 22,5 til 27,4 milliarder kroner.

– Det normale er at denne gjelden blir betalt ved forfall over sommeren. Vi er ekstra obs på akkurat dette i år. Det blir veldig spennende, med den svake kronekursen og kraftige prisøkninger i Europa, å se om det faktisk skjer. Det er en risiko for at mange nå maler seg opp i et hjørne og ikke vil være i stand til å betale ferieregningen.

Blir verre

Steinar Nielsen peker på at økningen i inkassotallene vi ser nå har et visst etterslep. Det kan gå opp til et halvt år med misligholdt bolig- eller billån før inkassokravet kommer.

– Og effekten av alle rentehevingene er jo på ingen måte tatt ut ennå. I tillegg har det kommet en rapport fra Sifo som viser at to av ti husholdninger sliter med økonomien. Så det er noen klare signaler og tendenser her. Det blir enda verre før det blir bedre.

– Og når blir det bedre?

– Det er det veldig vanskelig å tidfeste. Men året i år vil bli krevende for mange. Kanskje vil vi se at det begynner å lette litt inn mot neste sommer. Men alt er langt mer uoversiktlig nå enn tidligere. Det er så mange bevegelige parametere. Alt flyter, så jeg tør ikke være mer spesifikk i mine spådommer, sier Nielsen.

Redd manglende tilliten

For bedriftene har antall inkassosaker for lengst passert førpandeminivåene. Det skjedde allerede før nyttår.

– Vi ser særlig økning i både inkassosaker, men også konkurser, innen bygg og anlegg, detaljhandel og reiseliv/servicenæringene. Fortsetter dette over tid, vil vi nødvendigvis også komme til et punkt der arbeidsledigheten øker, frykter Nielsen.

– Og det som er kanskje er mest skremmende er at syv av ti bedrifter i vår European payment report sier at de er usikre på om deres egne leverandører eller kunder er i stand til å gjøre opp for seg. Hvis tilliten til hele systemet med kreditt begynner å bli tynnslitt, da kan det få store følger. Da tørker det meste inn, sier Nielsen.

Intrum er Nordens og Europas største kreditthåndterings- og inkassoselskap med 10.000 ansatte og virksomhet i 24 land. Selskapet kniver med Kredinor om å være størst i Norge.

Steinar Nielsen forlot tidligere i år jobben som sjef for personmarkedet i Danske Bank for å bli leder for Intrums norske virksomhet

– Erfaringen fra bank vil være nyttig nå som også inkassobransjen går inn i en tid med langt strammere reguleringer og krav knyttet til alt fra digitalisering til bærekraft. Inkassobransjen har hatt en forretningsmodell den har levd godt av. Nå kommer det endringer og krav om å drive bærekraftig rådgivning slik at vi bidrar til å hjelpe folk før det har gått for langt. Det er jo ikke noen sunn forretningsidé at vi tjener mer desto vanskeligere folk får det, sier Nielsen.

– Bransjen er ved et brytningspunkt nå der vi både skal jobbe effektivt med de enkle kravene, gjerne bare ved å minne folk om at de har glemt å betale, samtidig som vi skal hjelpe dem som sliter mer. På samme tid må det koste noe for dem som lar være å betale. Men alt ansvar og skyld for betalingsproblemene skal samtidig ikke kun legges på skyldneren. Og så tror jeg, gitt de diskusjonene vi ser fra ulike interessenter, at også den som yter kreditt i fremtiden vil få større ansvar for å drive mer bærekraftig, sier Nielsen.