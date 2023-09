Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag offentliggjorde Høyre listen over Sindre Finnes' aksjehandler.

Listen viser at Finnes har gjort 3640 handler i aksjer og andre verdipapirer mens kona Erna Solberg var Norges statsminister.

– Dette er et stort volum, det er fascinerende. Mange av transaksjonene er på 100.000 til 200.000 kroner. Og det er mange handler om dagen, sier investeringsdirektør og forvalter Robert Næss til DN.

Næss har tatt utgangspunkt i de børsnoterte aksjene, som utgjør 70 prosent av handlene Finnes har gjort fra 2013 til oktober 2021. Basert på kurser fra disse dagene, kommer Næss frem til at Finnes har bruttohandlet aksjer for 112 millioner kroner.

– Handelen indikerer at han er spillegal, men han har ikke sølt bort pengene. Det ville en spillegal person ha gjort. Han har vært flink og/eller brukt mye tid og ressurser på dette, sier Næss, og spør forsiktig om ikke arbeidsgiver burde stille Finnes noen spørsmål.

Overrasket over mengden

Næss understreker at han ikke har kunnet regne på hvilke gevinster og tap Finnes har realisert underveis.

– Han handler i 72 unike børsnoterte aksjer. I Q-Free handler han 280 ganger. Selv jeg, som har mange porteføljer jeg skal passe på, er ikke i nærheten av dette volumet. Jeg vet ikke om det er så mange som er i nærheten av dette i Norge.

– Og gitt at han er så sentralt plasser som han er i samfunnet, er det et betimelig spørsmål å stille om hva slags informasjonstilgang han har hatt.

I tillegg til de børsnoterte aksjene, har Finnes benyttet produkter som gir en ekstrem eksponering i enkeltpapirers oppgang eller nedgang.

– Han har lagt inn belånte produkter – over 1000 handler. Han har hatt en formening om hvor markedet skal gå. På de dagene han handler slike papirer kjøper og selger han i snitt tre posisjoner. På det meste handler han slike 22 ganger på én handelsdag.

Denne handelsdagen, 11. juni 2020, er den verste børsdagen den første koronasommeren. Hovedindeksen faller da over tre prosent.

Erfaren

– Jeg som fulltidstrader har 2500 sluttsedler i året. Her har vi en som har cirka 1000 og en 100 prosent stilling. Det må ha gått utover et eller annet, sier Svend Egil Larsen, som viser til at Finnes i 2020 og 2021 i snitt hadde rundt 1000 kjøp og salg per år.

Han er daytrader og kjenner aksjemarkedet godt. Han forklarer at han var veldig aktiv i pandemiårene 2020 og 2021. I de to årene hadde han nesten 5000 handler. Til sammenligning hadde Sindre Finnes nesten 2000 handler, viser handelslistene Høyre har sendt ut.

Hyppig handel i aksjemarkedet er ikke for alle. Ifølge Larsen skal man ha satt seg godt inn i markedene. I tillegg til handel i aksjer, hadde Finnes også handlet i girede bull/bear-produkter som gir større eksponering og kan gi både større gevinst og større tap når verdipapirene beveger på seg.

– Girede produkter er ikke å anbefale for noen som ikke kan noe om aksjemarkedet. Du er litt erfaren hvis du bruker sånne instrumenter.

Daytrader Larsen er selv en Høyre-mann og sto på listen til Sola Høyre i kommunevalget.

– Hva synes du dette gjør med tilliten til Erna Solberg?

– Hva synes du dette gjør med tilliten til Erna Solberg?

– Jeg tror på Erna som sier hun ikke har visst noe om det, men jeg synes ikke det trygger tilliten til politikere.