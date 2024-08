Kjetil Holta frykter valgseier til Donald Trump i det amerikanske presidentvalget, etter sommerferie i USA. – Jeg blir litt nervøs med tanke på Trump. Han uttalte i et rally for kristne at hvis de stemmer på ham nå og han blir president så slipper de å stemme igjen. Det høres ut som han mener at det da ikke blir flere presidentvalg i USA fordi han vil bli diktator, sier Holta.

Foto: Petter Berntsen