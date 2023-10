Artikkelen fortsetter under annonsen

Gjennom selskapet Midelfart Capital søker investor Celina Midelfart ny hushjelp, eller «house manager», fremgår det av en Finn-annonse. Kapital omtalte saken først.

«Familie på to, bosatt sentralt på Frogner, søker pålitelig, strukturert og selvstendig house manager/hushjelp», heter det i annonsen.

I stillingsutlysningen står det at jobben vil «primært bestå i å holde huset i orden, inkludert rengjøring, klær/garderobe, samt organisering og oppfølging av praktiske oppgaver, handling og ærender». Lønnsnivået er ikke opplyst, men ifølge annonsen blir det «gode betingelser for riktig person».

Arbeidsstedet er sentralt på Frogner i Oslo, der Midelfart bor i en villa. Den rette kandidaten vil få en arbeidstid fra klokken syv om morgenen til klokken tre på ettermiddagen. Det er ønskelig at den kommende hushjelpen har førerkort, og det opplyses at bil vil stilles til disposisjon.

Celina Midelfart skriver til DN at hun ikke har noen kommentar til saken, men opplyser at hun aldri har hatt au pair. Regjeringen har som kjent planer om å avvikle den norske au pair-ordningen.

Flyttet tilbake til Norge

Det er ikke første gang Midelfart etterlyser hushjelp. Tilbake i 2019 da hun gjorde seg klar for å flytte tilbake til Norge, etter flere års opphold i London, søkte hun både barnevakt og renholder.

Kosmetikkarvingen er blant Norges 400 rikeste med en formue på 1,5 milliarder kroner, ifølge Kapital. I en alder av 27 arvet hun formuen etter sin far Finn-Erik Midelfart sammen med søsteren Hermine.

Sammen drev de selskapet Midelfart Holding, som var en pengemaskin for de to søstrene. I årene 2013–2017 gikk investeringsselskapet med et samlet overskudd på mer enn 400 millioner kroner. Etter splittet søstrene selskapet og gikk hver sin vei i 2018.

De separate selskapene gikk hver sin himmelretning i starten.

Rekordår

I tre år rant pengene ut fra Celinas Midelfart Capital. Så snudde trenden i 2021, da leverte selskapet et resultat før skatt på 405 millioner kroner.

Av dette var nær 12 millioner kroner utbytte fra aksjeinvesteringer, mens 141 millioner kroner var fra gevinst ved realisering av aksjer. Det aller meste av resultatet er urealiserte gevinster på investeringer selskapet fortsatt holdt ved årets slutt.

Da DN snakket med Midelfart tidligere i år sa investoren at hun tror indeksforvaltning er historie.

– Det er et mye mer krevende marked for aksjeinvesteringer. Jeg tror man må være mye mer selektiv og at man må ha en mer aktiv tilnærming.

