Investor Øyvin Brøymer etter shaky børsår: – Tallene taler for seg For noen er 184 millioner kroner i resultat som smuler å regne. Et fall i resultatet på over 80 prosent kan likevel tas med fatning.

1 min Publisert: 09.08.23 — 13.21 Oppdatert: 14 timer siden