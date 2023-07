Artikkelen fortsetter under annonsen

Mens onsdagen var en avventende dag på de amerikanske børsene, da investorene virket bekymret for Fed-sjef Jerome Powells signaler, var eventuelle bekymringer allerede glemt da torsdagens aksjemegling startet.

Kjøpsordrene før børsåpning presset indeksene opp. Og i halvtimen før Nasdaq og New York Stock Exchange åpnet, indikerte handelen i de tre nøkkelindeksene at de ville stige mellom 0,2 og 1,4 prosent.

Børsoptimismen bar delvis preg av bnp-tallene som ble lagt frem torsdag. De viser at den samlede verdiskapingen i amerikansk økonomi vokste med 2,4 prosent i årets andre kvartal, ifølge Bloomberg var det ventet 1,8 prosent på forhånd.

– Til tross for at økonomene er delt i synet på sannsynligheten for resesjon, øker oddsen for en myk landing etter dagens rapport, skriver Wells Fargo & Co.-økonomene Tim Quinland og Shannon Seery i et notat.

Utsagnet står i sterk kontrast til den mer skeptiske økonomen David Rosenberg. Han har erfaring fra investeringsbanken Merill Lynch, som nå er en del av Bank of America-konsernet og uttalte senest onsdag:

– Det er ingen sjanse for at vi får en myk landing i kontekst av en av de mest skadelige renteøkningene siden Paul Volckers år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Rosenberg henviser til sentralbanksjef Paul Volckers pengepolitikk på 80-tallet i USA. Da han tok over embetet var inflasjonen i USA på rekordhøye nivåer og Fed måtte jekke opp renten til nærmere 20 prosent for å få bukt med prisveksten.

Flere resultater i anmarsj

De siste dagene har flere tekgiganter lagt frem regnskaper, og torsdag ble det nye kvartalstall å bryne seg på for analytikere og investorer. Dagens liste inneholder selskaper som Mastercard, Ford Motor og Intel.

Denne uken har allerede Google-eier Alphabet, Microsoft og Facebook-eier Meta lagt frem tall.

Meta la frem kvartalstall etter børsslutt onsdag, og investorene kastet seg over aksjen i etterhandelen. Kjøpstrykket ble opprettholdt torsdag før børsåpning. Derivathandelen indikerte at aksjen ville stige nærmere ti prosent.

Meta-aksjen skyter fart etter ti minutter, og var den mest omsatte i det amerikanske aksjemarkedet med en kursoppgang på 8,2 prosent. Ved handelsdagens slutt dempet etegildet seg noe, og aksjen steg 4,40 prosent.

Siden onsdag har Meta-eier Mark Zuckerberg økt formuen, som primært består av Meta-aksjer, med 85 milliarder kroner, ifølge Bloomberg. Ifølge nyhetsbyrået beløper nettoverdien seg til 1186 milliarder kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I de siste timene av handelen snudde det imidlertid på Wall Street, og det endte slik ved de toneangivende indeksene:

S&P 500-indeksen falt 0,64 prosent.

Industriselskapenes Dow Jones falt 0,67 prosent.

Og tek-børsen Nasdaq falt 0,55 prosent

Opptur for McDonald's

«Fast food»-giganten McDonals la torsdag ettermiddag frem kvartalstall som selskapets investorer kunne godte seg over. McDonald's kunne vise til et omsetningsløft på 11,7 prosent hos sine eksisterende restauranter, hvilket overgikk analytikernes forventninger på 9,4 prosent.

Kvartalsomsetningen beløp seg til 6,5 milliarder dollar og slo analytikernes forventninger med 200 millioner dollar. Selskapet fikk og et resultat per aksje som tilsvarte 3,15 dollar, mot forventede 2,78 dollar.

Aksjen klatret 1,30 prosent i løpet av dagen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.