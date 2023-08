Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag avsluttet de amerikanske børsene med et markant løft, der tunge tek-aksjer trakk opp både Nasdaqs indekser og den brede S&P 500-indeksen.

At investorenes investeringsvilje er blitt så utbredt – så fort – forundrer flere.

For så sent som onsdag kveld var Fed-sjef Jerome Powell klar på at det fortsatt er et stykke igjen til inflasjonsmålet på to prosent er nådd. Signalene fra forrige rentemøte er allerede glemt, og så lenge han nå ikke uttaler at et nytt renteløft er svært sannsynlig, settes kapitalen i sving i de risikofylte kapitalklassene.

Og da fredagens signaler om at prisveksten i USA var på sitt laveste på to år, trengte ikke investorene lang betenkningstid før de kjøpte aksjer rund baut. Og da særlig de store tek-aksjene. Kjøpslysten ble underbygget av rapporter fra arbeidsmarkedet, der også en nedkjøling er å spore.

Risikoappetitten ses nå flere steder i finansmarkedet:

Tekaksjenes kurser løftes, og Nasdaqs hovedindeks er bare ti prosent unna toppnoteringen i november 2021.

Å forsikre seg mot tap i høyrentemarkedet har ikke vært så billig på ett år.

Prisene på enkelte, risikofylte, råvarer stiger, mens trygge havner (gull) synker

Og det å beskytte en portefølje mot fall i aksjemarkedet er blitt svært rimelig.

Dessuten, fryktindeksen Vix, viser i tillegg at volatiliteten i markedet er ned mer enn 40 prosent i år.

Hvem orker å slåss imot?

Faktisk mener noen at det nå er hysterisk billig å kjøpe forsikring mot kursfall, som opsjoner. Bank of America-analytiker Benjamin Bowler er en av dem som har påpekt dette.

Opsjoner Med opsjoner menes retten til å kjøpe aksjer eller andre verdipapirer på et visst tidspunkt til en forhåndsbestemt pris. Denne prisen kan være en helt annen enn markedsverdien på det angitte tidspunktet.

Bowler er sjef for analyse av aksjederivater i banken og denne uken skrev han et notat der han viste til prisingen av retten til å selge S&P 500-indeksen fem prosent lavere enn dagens nivå om ett år. Retten vil fungere som en forsikring for alle som sitter med posisjoner og fond, som indeksfond, som speiler indeksen, og Bowler skriver:

– Siden starten av våre data i 2008 har det aldri kostet så lite å beskytte seg mot et fall i S&P 500 de neste 12 måneder, som høye renter sammen med lav implisert volatilitet og korrelasjon tilsier for hedging.

Han mener dette må ses i lys av andre økonomiske data og slår da fast:

– Den lave prisingen er slående.

Andre eksperter som blir konfrontert med den sterke investerings- og risikoviljen i dagens forholdsvis usikre marked, er enige i at noe er på vei galt av sted:

– Det er farlig og utbredt, men det er sent i juli, og hvem orker å slåss mot det? spør makrostrateg Peter Tchir retorisk i en Bloomberg-artikkel.

Tchir jobber som sjefstrateg i den amerikanske investeringsbanken Academy Securities, og overfor nyhetsbyrået legger han til:

– Vi er i en fase der folk føler seg forpliktet til fullt ut å investere kapital. Haukete Fed er ingen unnskyldning akkurat nå, og det er også vanskelig å si at det er en resesjon.

– Uhyrlig billig

Samtidig som det er billigere enn noen gang å forsikre seg mot børsfall, er andre hedgingstrategier blitt veldig populære. Også de litt ulogiske gitt dagens markedet. For hos de store investeringsbankene skal det være høy etterspørsel etter derivater som gjør det mulig å hente ut mer av en videre oppgang.

Ifølge Amy Wu Silverman, sjef for derivatstrategi i investeringsbanken RBC Capital Markets, kjøpes disse posisjonene av investorer og forvaltere som har vært for forsiktige de siste månedene og som nå henger etter markedet.

Til Bloomberg uttaler hun:

– Markedet er bare ikke klar for å la den positive historien gå ennå. Hedging er uhyrlig billig akkurat nå.

Hun fortsetter:

– Det er en økt etterspørsel etter kjøpsopsjoner fra folk som har underprestert, enn fra de har gjort sakene sine bra og som trenger hedging.

– Ikke gitt verdi utenom bedre nattesøvn

Thor Gunnar Olsen er ansvarlig for derivathandel i DNB Markets og ser den samme trenden som sine amerikanske yrkesfeller hjemme i Norge, med opsjoner som selges til en stadig billigere penge. Årsaken er enkelt og greit lavere volatilitet i markedet, spesielt under sommermånedene.

– Nå som det er ferie og de store selskapene har rapportert sine kvartalstall, forventer aktørene at det ikke vil skje så mye nytt i markedet. Det er først i september at aktiviteten tar seg opp, sier Olsen.

Olsen peker også på renteøkningene som en viktig faktor. Han ser imidlertid ikke tegn til at risikoappetitten øker.

– Investeringslysten har vært nokså laber til tross for at markedet har steget. Man må huske på at oppgangen i USA er drevet av noen få teknologiselskaper, og hjemme i Norge har utviklingen vært tilnærmet uendret det siste året. Det har også vært få emisjoner dette året, hvilket tyder på at risikoappetitten ikke er spesielt høy.

Hovedindeksen på Oslo Børs har steget 0,8 prosent det siste året, mens den amerikanske samleindeksen S&P 500 har klatret 11,5 prosent.

Olsen sier det er flere som har tapt penger på å sikre seg mot et fallende aksjemarked.

– På nyåret var det mange som trodde markedet skulle falle og forsikret seg gjennom salgsopsjoner, men det har ikke gitt noen verdi utenom bedre nattesøvn, sier han.