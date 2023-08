Artikkelen fortsetter under annonsen

Italia har godkjent en skatt på 40 prosent på bankenes netto rentemarginer for 2023. Kunngjøringen fører til at italienske bankaksjer faller kraftig tirsdag, melder Reuters.

Skatten kom som en overraskelse, ifølge Bloomberg.

Inntektene fra skatten skal brukes til å hjelpe boliglånstagere og til å senke skatter generelt, sa landets visestatsminister Matteo Salvini på en pressekonferanse.

Les også: Rekordhøyt renteoverskudd for bankene

Stigende renter har drevet italienske bankers overskudd til rekordnivåer den seneste tiden, ettersom kostnadene på kundelån har økt kraftig mens bankene ofte har klart å unngå å betale spesielt mye mer for innskudd.

Ifølge Bank of Americas estimater kan den italienske staten kreve inn to-tre milliarder euro fra skatten, som ventes å redusere bankenes overskudd med mellom to og ni prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tirsdag morgen handles italienske bankene Intesa Sanpaolo og Unicredit ned henholdsvis 8,0 og 6,3 prosent i Milano.

I likhet med norske banker, har italienske bankers overskudd steget kraftig i første halvår, i takt med stadig høyere utlånsrenter. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.