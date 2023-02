Artikkelen fortsetter under annonsen

Postordrekongen Ivar Løge (84) har i mange år vært en av de største privatinvestorene på Oslo Børs. I dag forvalter Løge en formue på 1,3 milliarder kroner fordelt på aksjer, rentepapirer og eiendom.

Etter et kraftig fall for globale aksjer og obligasjoner endte fjoråret med en negativ avkastning på litt over ni prosent, som tilsvarer et fall på rundt 120 millioner kroner, ifølge Løge. Fallet ble dempet av en svak krone. I tillegg solgte Løge seg ut av vekstfond på starten av året.

Over halvparten av verdifallet er allerede reversert som følge av en rekyl for globale aksjer og svekkelse av kronen, ifølge Løge.

– Så langt i år har porteføljen steget med 65 millioner kroner. Det viser veldig klart og tydelig at det ikke går an å time markedet. «Alle» har vært negative, men det er i slike perioder man kan hente mye av gevinsten på sikt. Det har jeg sett før, sier Løge.

Løge har 300 millioner kroner plassert i norske enkeltaksjer, men de siste årene har Løge flyttet stadig mer av pengene sine over i globale indeksfond. Løge begrunner strategien med at indeksfond har lavere kostnader og høyere ventet avkastning over tid.

I tillegg gir globale aksjer det Løge kaller en «kostnadsfri og fantastisk hedge», ettersom kronen ofte svekker seg mot dollar og euro i urolige tider.

– Det er ikke særlig populært å høre for meglerhus, men jeg vil påstå at de fleste gjør det bedre med indeksfond enn en aktiv portefølje.

– Vært så heldig

Noe aksjeplukking blir det fortsatt, og siden i fjor har Løge samarbeidet med den profilerte investoren Peter Hermanrud, der Løge betaler Hermanrud for aksjeråd. Så langt har Løge investert millioner av kroner i flere av Hermanruds favorittaksjer, som elektronikkprodusenten Kitron og seismikkselskapet TGS.

– Peter Hermanrud er den beste aksjeplukkeren i Norge etter min oppfatning, og jeg har vært så heldig å få landet en samarbeidsavtale med ham som fungerer veldig bra. Han sitter også i styret i investeringsselskapet mitt. Jeg håper og tror det vil utvikle seg positivt videre, sier Løge.

Løge ble først kjent med Hermanrud da sistnevnte jobbet som sjefstrateg i Sparebank 1 Markets, som i tillegg til Fearnleys har vært blant Løges foretrukne meglerhus i en årrekke.

– Jeg har møtt ham i en del sammenhenger opp gjennom årene, og han er veldig dyktig. Porteføljen har gitt veldig bra avkastning så langt. Vi begynte tidlig i fjor, og gradvis har porteføljen blitt større.

Hermanrud forklarer at han lengtet tilbake til dagene som aksjestrateg, der dagene gikk til å presentere investeringsmuligheter for kunder.

– Sånn er det med gamle sirkushester. Hovedaktiviteten min er å finne gode investeringer for meg selv, men jeg liker å ha press på meg til å lage presentasjoner og slike ting for andre. I tillegg liker jeg å ha noen å diskutere med, og Ivar har vært lenge i markedet, sier Hermanrud til DN.

Rabatt på Oslo Børs

Løges desidert største posisjon på Oslo Børs i dag er industrikonsernet Kongsberggruppen, etterfulgt av TGS og Salmar.

Løge har vært investert i Salmar over mange år, men gevinsten ble kraftig barbert da finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre la frem den mye omtalte grunnrenteskatten i fjor høst.

– Jeg synes den prosessen var fullstendig hårreisende. Jeg har nesten ikke ord for å beskrive alt det useriøse som skjedde der. Arbeiderpartiet og Senterpartiet hadde lagt den skatten død, og plutselig en morgen innkaller de til pressekonferanse. Nei og nei, sier Løge.

Løge reagerer nesten kraftigere på medieintervjuene som ble gitt i etterkant. Først uttalte Sps finanspolitiske talsperson Geir Pollestad seg om skatten til Dagbladet, før finansminister Vedum rettet opp inntrykket i et intervju med Finansavisen. Intervjuene bidro til å skape usikkerhet rundt skatten, noe som førte til store kursutslag.

– Jeg vet ikke om man skal le eller gråte, for det er så ekstremt. De har null forståelse for børsregler. Med det politiske regimet man har i Norge i dag, må man ha en rabatt når man skal investere på Oslo Børs. Dette gjelder ikke bare utenlandske investorer, det gjelder også innenlandske investorer som meg. Det er en viktig grunn til at min andel norske aksjer har gått ned, sier Løge.

I starten av februar uttalte Vedum til Finansavisen at det ikke har vært dobbeltkommunikasjon fra regjeringens side.

– Dagbladet vinkler sine saker. Vi har sagt det samme hele veien, sa Vedum.



– Helt fantastisk

Løge mener den mest åpenbare kjøpsmuligheten ligger i fondsobligasjoner utstedt av norske banker. Han viser til at flere av fondsobligasjonene i solide banker nå gir rundt 6,5 prosent rente.

– Det er en risk/reward som er det beste jeg har sett på veldig lang tid, det er helt fantastisk. Jeg har i alle fall et par hundre millioner kroner i slike fondsobligasjoner nå.

For øyeblikket kan man også doble pengene dersom man tipper på Løges favorittlag, Arsenal, som vinner av den engelske toppdivisjonen i fotball. Arsenal ligger i skrivende stund to poeng foran Manchester City, med én kamp mindre spilt.

– Jeg ville ikke gjort det. Manchester City har en mye bredere stall, og Arsenal vil neppe fortsette å ha like mye flaks med få skader. Manchester United er også i kjempeform for tiden, så jeg ser ikke bort fra at United vil kjempe om tittelen, sier Løge.

Grunnlaget for Løges aksjeformue ble lagt på 1980-tallet med postordreselskapet Select, som nå er under avvikling. Ifølge Løge er det en pågående prosess for å få solgt rettighetene til Select-navnet.