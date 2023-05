Artikkelen fortsetter under annonsen

Milliardær Ivar S. Løge (85) slo seg opp som postordregründer, men er i dag en aktiv investor på Oslo Børs og har et stort engasjement for debatten om lakseskatten.

Løge gjorde også et godt kjøp da han økte beholdningen av aksjer i oppdrettsselskapet Salmar sist uke – fra 44.000 til 50.000 aksjer. Etter torsdagens nyhet om et forlik om lakseskatten på Stortinget, spratt Salmar-aksjen opp rundt 12 prosent.

Rister på hodet

Den plutselige kursoppgangen gir Løge en ekstra papirgevinst på rundt tre millioner kroner, men han er likevel ikke spesielt imponert over hverken nyheten i seg selv eller politikernes timing.

– Det er helt utrolig. Etter all kritikken som har vært tidligere om hvordan politikerne må behandle børssensitive saker som lakseskatten, så skjer det igjen. Det er så amatørmessig som det går an, sier Løge.

Han er nok en gang klar på at nyheten om et forlik og lakseskatt på 25 prosent burde ha blitt annonsert etter børsens stengetid eller før børsen åpner om morgenen. Det handler blant annet om å gi investorene tid til å ta innover seg alle detaljer i forliket. Løge har også tidligere kritisert Ap/Sp-regjeringen for å komme med store nyheter om lakseskatten midt i børsens åpningstid.

– For alle børser i verden er det regler for børssensitiv informasjon og myndighetene må overholde det. Først og fremst handler dette om tilliten til Oslo Børs for investorer. Særlig overfor investorer fra utlandet, som utgjør majoriteten.

– Men er det ikke bare hyggelig at aksjen spretter opp?

– Man kan ikke forvente at utlendingene skal følge med på skjermen midt på natten. De som er heldige, kan gjøre en kule mens aksjen spretter opp, men dette blir for tilfeldig, sier Løge.

Forvalter Leif Eriksrød i Alfred Berg hadde torsdag et annet syn på saken.

– Det er viktig at informasjonen kommer ut med en gang man kommer til enighet. At det skjer i åpningstiden er ikke optimalt, men man kan ikke forvente at de bare skal forhandle uten åpningstid, sa Eriksrød.

Tror på flere endringer

Om sin egen papirgevinst, sier Løge:

– Det er jo en relativt liten del av en større portefølje. Det tapet jeg fikk da Ap/Sp-regjeringen presenterte lakseskatten i fjor høst, var større. I dag ergrer jeg meg mer over prosessen, enn jeg gleder meg over økte verdier på aksjer over noen timer.

– Hva tror du skjer med lakseskatten på sikt?

– Ap og Sp kan ikke i lengden være tjent med å miste så mange ordførere på Vestlandet og Nord-Norge som forespeilet til høsten om meningsmålingene holder seg. Det forutsetter at man ikke legger for mange hindringer i veien for en laksenæring som gjør det godt. Det er urimelig at det skal være så mye høyere skatt innenfor en næring, sammenlignet med Færøyene og Island. Jeg tror Høyre kommer til å endre hele modellen, når de forhåpentlig kommer til makten i 2025, sier Løge.

Løge har tidligere vært en sterk forkjemper for produksjonsavgift på laks, som på Færøyene, i stedet for grunnrenteskatt.

Hans private formue ble i fjor høst anslått til 1,3 milliarder kroner av bladet Kapital.