DN meldte mandag at juristen Ninja Tollfesen (37) følger etter en rekke arvinger som har meldt flytting til Sveits i løpet av de siste månedene. Ifølge Folkeregisteret flyttet hun til byen Lugano i desember.

Da fikk hun også overført alle b-aksjene i faren Ivar Tollefsens eiendomsimperium Fredensborg 1994 as.

– Det tilsvarer 90 prosent av kapitalen, sier kommunikasjonsdirektør Christian Dreyer i Fredensborg til E24 onsdag.

Far Ivar Tollefsen skal sitte igjen med 10 prosent.

DN var i kontakt med Ninja Tollefsen mandag. Hun ønsket ikke å kommentere flyttingen, eller om hun hadde fått overført arv i forkant av flytting. Hverken far eller Dreyer besvarte da DNs spørsmål om hun fikk overført arv før hun flyttet, eller om et generasjonsskifte står på trappene.

Dreyer opplyser til DN onsdag at overføringen skjedde i slutten av 2022, og viser for øvrig til uttalelsene gitt til E24.

Lang rekke

Ninja Tollefsen følger etter andre kjente nordmenn som Kjell Inge Røkke og tek-investorene Odd Johnny Winge og Fredrik Halvorsen som også har valgt sveitsiske Lugano som sitt nye hjemsted. Byen ligger i den sørlige delen av Sveits i kantonen Ticino, ved grensen til Italia.

DN besøkte nylig byen og adressen hvor 37-åringen har bosatt seg. Like ved sjøkanten ligger det tre nybygg med leiligheter. På taket er det et stort og grønt uteområde for beboerne. Det er her Ninja Tollefsen har funnet sitt nye adresse.

Ninja Tollefsens nye bolig i Lugano. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Enorm eiendomsportefølje

Eiendomsinvestor Ivar Tollefsen står bak utleiegigantene Fredensborg og Heimstaden, og var i fjor oppført med en ligningsformue på over tre milliarder kroner. Kapital har beregnet formuen hans til 51,5 milliarder kroner i fjor. Basert på dette har Ninja Tollefsen nå fått verdier for anslagsvis 45 milliarder kroner.

Børsnoterte Heimstadens eiendomsportefølje, som består av over 160.000 utleieenheter, var verdsatt til rett i underkant av 350 milliarder kroner ved utgangen av 2022.

Ninja Tollefsen Alder: 37 år. Bakgrunn: Er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har blant annet forsket på kjønnsforskjeller i pensjonsrettigheter. I 2013 fikk hun pris for oppgaven «Aldersdiskriminering av kvinner i forhold til pensjonsrettigheter». Arvet før nyttår 90 prosent av kapitalen og alle b-aksjene i Fredensborg, eiendomsselskapet til faren og eiendomsmilliardæren Ivar Tollefsen.

Ninja Tollefsen har i flere år bodd i Bærum, og sto oppført med null i ligningsformue i 2021 og en inntekt på 5,9 millioner kroner. Hun er utdannet jurist og har blant annet forsket på kjønnsforskjeller i pensjonsrettigheter.

Ninja er sammen med brødrene Nick og Philip Tollefsen arvinger til farens eiendomsimperium. Nick er daglig leder i Fredensborg, og er den som har hatt den mest profilerte rollen i familieselskapet til nå.

Eiendomsinvestor Ivar Tollefsen og datteren Ninja Tollefsen i forbindelse med den årlige koggregattaen i Kragerø. (Foto: Geir Olsen/NTB) Mer...

15 arvinger til Sveits

Etter overføringen er Ninja Tollefsen den desidert rikeste av arvingene som har meldt flytting til Sveits i løpet av de siste månedene. Hun er langt fra den eneste arvingen som har meldt flytting i løpet av fjoråret.

Generasjonsskiftene i noen av Norges rikeste familier har de siste månedene fått fart. DN har kartlagt 15 arvinger som nylig har meldt flytting til det lille landet i alpene.

Flere av arvingene har fått overført store formuer fra sine foreldre nylig. Andre fikk en del av arven noen år tilbake i tid. Listen består av barna til noen av Norges mest fremtredende finans- og næringslivsprofiler.