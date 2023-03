Artikkelen fortsetter under annonsen

Friidrettstrioen Jakob, Henrik og Filip Ingebrigtsens felleseide Run Fast as hadde inntekter på 6,1 millioner kroner og et resultat før skatt på rett over fire millioner kroner i fjor, fremgår det av årsregnskapet for 2022.

På topplinjen var det en økning på knappe 400.000 kroner fra 2021, mens nærmere bunnlinjen ble resultatet mer enn doblet. Bakgrunnen er kostnader som ble redusert med nær to millioner kroner i fjor.

Selskapet ble etablert i 2015, og har fungert som et sentrum for inntekter fra blant annet sponsoravtaler og ellers daglig drift av brødrenes idrettskarrierer. Far og tidligere trener, Gjert Ingebrigtsen, var inntil i fjor på eiersiden i selskapet gjennom Tega as, men ble kjøpt ut på høsten i fjor.

– Helt siden vi brøt med Gjert i begynnelsen av året, så har vi sagt det viktigste for oss nå er å ta kontroll på vår sportslige og økonomiske framtid, sa Henrik Ingebrigtsen til TV 2 etter at nyheten ble kjent.

Run fast as, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 6,1 5,7 6,5% Driftsresultat (ebit) 4 1,9 110,5% Resultat før skatt 4 1,9 110,5%

En million hver

Der selskapet ved utgangen av 2021 var delt opp i fire like deler mellom de tre brødrene og Gjert, er eierstrukturen nå blitt endret.

Henrik Ingebrigtsen er den som har signert 2022-regnskapet som styreleder og daglig leder, mens Jakob og Filip er oppført som styremedlemmer.

De tre eier fortsatt 25 a-aksjer hver, som har stemmerett. Etter å ha kjøpt ut Gjert er selskapet blitt delt opp i 300 ikke-stemmeberettigede b-aksjer. Brødrene eier 75 slike hver, mens selskapet selv har de resterende 75 b-aksjene. Det er ikke kjent hvor mye Gjert fikk da han ble kjøpt ut av selskapet. Han har ikke besvart DNs henvendelser torsdag morgen.

Totalt sett betyr det at de tre eier 26,7 prosent hver av Run Fast. Det ble tatt ut et utbytte på 3,15 millioner kroner i fjor.

Ellers i regnskapet fremgår det en aksje- eller fondsportefølje på en halv million kroner, og en kontantbeholdning på 4,8 millioner kroner. Sistnevnte ble mer enn doblet fra 2021. Egenkapitalen er samtidig bare på drøyt fire tusen kroner, mens selskapet er oppført med en samlet kortsiktig gjeld på 5,3 millioner kroner.

Gjelden økte med knappe to millioner kroner gjennom fjoråret.

Brøt med faren

Ingebrigtsen-brødrene har vært i verdenstoppen i friidrett i flere år, og ble kjent, også for de uinnvidde, etter serien «Team Ingebrigtsen», som først hadde premiere på NRK i 2016.

Den yngste av de tre, Jakob, vant OL-gull på 1500-meter i Tokyo i 2020, og ble verdensmester på 5000-meter i fjor. Han har også gull fra europamesterskap i München i fjor og Berlin i 2018.

Eldstebror Henrik har på sin side ett EM-gull i 1500-meter fra Helsingfors i 2012, mens Filip vant gullmedaljen i 1500-meter i EM i Amsterdam i 2016. Han har også en bronsemedalje fra VM i London i 2017.

Suksessen på banen har etter hvert også kommet til syne i ligningstallene. Yngstebror Jakob var i 2021 oppført med en formue på vel ti millioner kroner, mens Henrik hadde en ligningsinntekt på 1,5 millioner kroner. Filip var oppført med en formue på knappe fem millioner kroner.

På starten av 2022 brøt de med faren Gjert, som hadde fungert som trener for sønnene helt siden barndommen. I et intervju med TV 2 i mai i fjor, uttalte Gjert at det «over tid ble en situasjon som var uholdbar for alle parter».