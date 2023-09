Artikkelen fortsetter under annonsen

Et eget team hos Danske Bank i Oslo har jobbet med noen av Norges mest formuende familier som spesielt viktige kunder i en årrekke. Private Banking er en avdeling i banken som typisk tilbyr skreddersøm innen kapitalforvaltning, store boliglån og lån til kundens egne bedrifter.

Nå slår teamet hos Danske Bank sprekker. Fire spesialiserte rådgivere på Aker Brygge er de siste i en rekke av ansatte som forlater Danske Bank etter at banken i juni varslet at det legger ned satsingen på personkunder i Norge. Midt på sommeren ble porteføljen solgt til Nordea. Gitt at avtalen godkjennes av Konkurransetilsynet, ankommer kundene Nordea enten i 2024 eller 2025.

Lenge før dette forsvinner altså en rekke nøkkelansatte. En fellesnevner er at mange går til Sparebank 1 SMN i Trondheim, som nå også utvider satsingen i Oslo og innen Private Banking spesielt. Dermed går de også aktivt inn for å kapre en del av Danske Banks mest lukrative lånekunder.

– Dette er et marked hvor vi skal ta en større del av kaken, sier Ole Magnus Orlien, leder for kapitalrådgivning i Sparebank 1 SMN.

Danske Bank sier det vil omrokere personell internt for å sikre at de formuende kundene fortsatt får spesialoppfølging.

14 spesialister ute

Tidligere denne måneden ble det kjent gjennom Adresseavisen at ti Danske Bank-ansatte innen Private Banking på hovedkontoret i Trondheim hadde meldt overgang til konkurrenten i Søndre Gate, nemlig Sparebank 1 SMN. Blant dem var lederen for teamet i Trondheim, Sissel Olsen Haugmark, og leder for kapitalrådgivning, Frode Landsem Olsen.

Med fire rådgivere i Oslo på toppen av det, har banken på kort tid mistet totalt 14 spesialister innen Private Banking. For alle disse ansatte er relasjonsbygging en helt sentral del av jobben, og derfor kan også flere av gullkundene følge etter.

Danske Banks norgessjef Erlend Angelfoss vil avdramatisere:

– En del ansatte i banken har tidligere erfaring som private bankere og investeringsrådgivere, og som i lang tid har arbeidet med de største kundene. Allerede nå i september tar vi sikte på å omrokere på mannskapene våre.

Norgessjef Erlend Angelfoss i Danske Bank. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

– Hva betyr det at flere ansatte skifter beite før privatkundene overføres til Nordea?

– I slike prosesser er det helt naturlig at folk får nye muligheter, enten internt eller hos andre arbeidsgivere. Banken er rustet for å håndtere dette, og vil som nevnt allerede i september ha erstattet både kompetanse og kapasitet, skriver Angelfoss i en epost.

For en uke siden sa Sparebank 1 SMN-sjef Jan-Frode Janson at «rundt 40» ansatte i Danske Bank-systemet hadde fått jobb hos dem siden i sommer. Nå har banken oppjustert tallet til «like under 50» ansatte.

– Vokser mest i Oslo

Leder for personmarked i Sparebank 1 SMN, Nelly S. Maske, sier det har fått cirka 1000 nye kunder og et milliardbeløp i nye utlån som kan relateres til kundeflukten fra Danske Bank.

– Det er store bevegelser i markedet, og det er ikke noe tegn til at kunderekrutteringen svekker seg. Det ser vi også i august og september, sier hun.

Leder for personmarked Nelly S. Maske i Sparebank 1 SMN. (Foto: Sparebank 1 SMN) Mer...

Før sommeren åpnet altså Sparebank 1 SMN et eget bankkontor på hjørnet av Rådhusplassen i hovedstaden, først med ansatte innen regnskap og utlån til bedriftskunder. Så kommer altså ekspertene på rike familier etter innen desember.

– Det passer som hånd i hanske at den muligheten åpnet seg. Vi hadde uansett planer om å etablere oss på Private Banking i Oslo, men denne rekrutteringen får økt farten på det, sier Maske.

– Skal dere jakte Oslo-folk eller utflyttede trøndere?

– Vi opplever jo at enkelte kunder med store formuer velger å flytte til Oslo-området, og det er viktig å holde på disse relasjonene. De har ofte viktige engasjement innen næringsliv i Trøndelag også etter at de flytter videre. Og så er det ingen hemmelighet at dette markedet vokser mest i Oslo, og det vil vi ta del i, sier Maske.

Syv mrd. versus 140 mrd.

Det er 32-årige Ole Magnus Orlien, med lang erfaring innen kapitalrådgivning i den nylige oppkjøpte banken Sparebank 1 Søre Sunnmøre, som skal lede en del av satsingen mot de formuende kundene.

Ole Magnus Orlien i Sparebank 1 SMN (Foto: Sponland Foto/Sparebank 1 SMN) Mer...

– Det er cirka 200.000 nordmenn som har investerbar formue på minst 10 millioner kroner utover boligformue, og nå styrker vi oss betydelig på det, i tett samarbeid med Sparebank 1 Markets, Sparebank 1 Forvaltning og andre deler av alliansen, sier han.

Innen Private Banking er det likevel DNB og de andre nordiske bankene som er klart dominerende i det norske markedet, sammen med spesialiserte forvaltere utenom bankene. Sparebank 1 SMN anslår at denne virksomheten har seks–syv milliarder kroner i plasserbar formue per i dag.

DNB hadde 140 milliarder kroner i plasserbar formue innen Private Banking i 2019, og målet var en dobling innen noen år.