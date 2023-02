Artikkelen fortsetter under annonsen

Gjennom to separate børsmeldinger mandag morgen kom det frem at investor Jan Haudemann-Andersen (64) har overført 90 prosent av aksjekapitalen i investeringsselskapet Datum as til sin eldste datter, Alexandra Haudemann-Andersen. Datteren har også fått 49 prosent av aksjene i Datum Opportunity.

Totalt er det snakk om verdier for i underkant av to milliarder kroner i arv, basert på dagens kurser for de største aksjepostene familien eier.

To mrd. – og et boligsalg

Det aller meste av familieformuen ligger i to børsnoterte selskaper – biotekselskapet Nykode og it-selskapet Kahoot. Aksjene har imidlertid lagt bak seg et kraftig verdifall siden starten på 2021, da familiens verdier samlet var på nær ni milliarder kroner, også den gang hovedsakelig gjennom de to tidligere børsrakettene.

Uansett ble et av de største arveoppgjørene i Norge de siste årene offentlig gjennom to relativt anonyme og kortfattede børsmeldinger mandag, og uten at familien ønsker å gi ytterligere kommentarer om generasjonsskiftet. DN har vært i kontakt med Jan Haudemann-Andersen, som ikke hadde anledning til å kommentere saken. Alexandra Haudemann-Andersen har ikke besvart DNs henvendelser mandag. Heller ikke Datum-sjef Harald Arnet har besvart henvendelser.

Samtidig kan DN melde at Alexandra Haudemann-Andersen så sent som i forrige uke tinglyste salget av en bolig for 19,5 millioner kroner på Slemdal i Oslo, nordvest i hovedstaden.

Hun er dermed på flyttefot, men har ikke svart på om hun planlegger et nytt opphold i utlandet eller blir i Norge.

Tidligere har hun fortalt åpent til DN at hun ønsker seg flere opphold utenfor Norge.

Ville flytte ut igjen

I 2019 skrev DN at Alexandra Haudemann-Andersen vendte hjem til Norge etter et fireårig opphold i Asia, nærmere bestemt finansmetropolene Singapore og Hongkong. Hun jobbet i flere år for den svenske storbanken SEB i Asia, og fulgte blant annet opp lokale investorer i Hongkong som gjorde investeringer i Norge og Norden.

– Jeg får energi av å flytte rundt på den måten, sa hun.

Den gang var hun på en mellomlanding i London i noen måneder på vei hjem fra Asia til Norge, og hadde nettopp begynt hos det suksessfulle oppstartsfondet Antler, startet av nordmennene Magnus Grimelund og Fridtjof Berge. Der skulle hun jobbe i halvannet år som leder av et gründerprogram, og var tidlig klar på at hun skulle utenlands igjen.

– Jeg har en del drømmer. Neste gang vil jeg bo litt i Sør-Afrika, eller en storby i India, sa hun, men la til at det ikke var noe bestemt reisemål.

De siste to årene har hun vært investeringsdirektør i Datum og kan i den jobben følge opp investeringene enten i Norge – eller i midten av Europa eller en annen del av verden.

Alexandra Haudemann-Andersen Alder: 33 Stilling: Investeringsdirektør og største eier i Datum-gruppen Opprinnelig fra Oslo og har grad innen økonomi og samfunnsvitenskap fra London School of Economics. Startet karrieren i meglerhuset til SEB, først i Oslo, og senere Singapore og Hongkong. I 2019 ble hun en del av oppstartsfondet Antlers team i Oslo. Tok to år senere steget over i familiens investeringsselskap Datum, som har åtte ansatte og kontorer i Vika i Oslo.

Ut mot feminister

Hun gjorde seg tidlig i karrieren bemerket med et kontroversielt utspill som gikk hardt ut mot den voksende metoo-bevegelsen for noen år tilbake.

«Jeg blir skremt av ytterliggående feminister som skriker høyt i media og tøyer grensene,» sa hun i et DN-intervju i 2017.

Et par år senere snakket hun altså om reaksjonene:

– Det var ikke bare positive beskjeder, men utelukkende konstruktivt. Det var utrolig kult, for jeg har ingen forventninger om at alle skal være enig. Men at man kan diskutere og brenne for noe, det er viktig, sa hun.

Utspillene kom noen år etter at faren Jan Haudemann-Andersen sa til VG Helg at han ikke likte å se menn som trillet barnevogn. Det skapte sterke reaksjoner, men fikk ikke hovedpersonen til å beklage.

– Selv om man ikke ønsker å trille barnevogn, kan man ha det samme forholdet til barna sine, sa han til VG.

Investor Jan Haudemann-Andersen har overført aksjekapital i to Datum-selskaper til datteren. (Foto: Gisle Oddstad/VG/NTB) Mer...

Jan Haudemann-Andersen Alder: 64 Stilling: Investor og styreleder i Datum as Opprinnelig fra Skedsmokorset. Utdannet ved Handelshøyskolen BI. Investerer gjennom selskapene i Datum-gruppen. Storeier i både elæringsselskapet Kahoot og biotekselskapet Nykode. Eier også aksjer i Techstep, Seen og Base Bolig. Har tidligere vært storeier i selskaper som Tandberg Data og Q-Free. Ifølge bladet Kapital var formuen i fjor på 4,5 milliarder kroner. Kjøpte i 2020 den storslåtte Østre Holmen gård i Oslo vest for 113 millioner kroner, ifølge Finansavisen. Har fem barn, og fire av dem fra tidligere ekteskap. Er i dag samboer med Karoline Steiro (33) og paret har ett barn.

I de senere år er faren også kjent som en av investorene bak den høyreorienterte nettavisen Resett, som senere ble lagt ned i 2022.

Alexandra Haudemann-Andersen har på sin side jobbet tett på gründermiljøer som bruker det meste av energien på bærekraftige løsninger.

– Norge er et laboratorium for mobilitetsløsninger, og der leder vi an med smarte og mer effektive transportsystemer på land og vann, sa hun til DN i 2019.

Fra ni til to mrd.

Det er gjennom investeringsselskapene i Datum at Haudemann-Andersen kontrollerer store deler av sine børsverdier. I hovedselskapet Datum as får Alexandra Haudemann-Andersen b-aksjer, mens far beholder kontrollen.

Jan Haudemann-Andersen utnyttet Kahoots enorme kursløft i 2020, da han i desember solgte en andel av aksjene for over 560 millioner kroner. Da Kahoot-kursen ble omsatt rundt 120 kroner i januar for to år siden, var den gjenværende delen av Kahoot-aksjene verdt nær 6,2 milliarder kroner.

Aksjer som Techstep, Ayfie Group, Arribatec Solutions og ikke minst Nykode Therapeutics, bidro til at han surfet høyt på tek-bølgen da rentene var på sitt laveste. På nyåret 2021 snuste porteføljen på en verdsettelse på ni milliarder kroner.

I løpet av de siste to årene har han handlet Kahoot-aksjer flere ganger, og totalt solgt for ytterligere 530 millioner kroner netto.

I tillegg til eierandelene i Techstep og Nykode, eier Haudemann-Andersen også betydelige poster i blant annet Kahoot, Ayfie Group og Arribatec Group gjennom diverse Datum-selskaper, men også privat.

I Kahoot har Haudemann-Andersen solgt seg ned i flere omganger på nyåret.

Investeringene i de ovennevnte selskapene ble svært sure for Haudemann-Andersen gjennom fjoråret, da både Kahoot og Nykode har falt tungt på børs. Ifølge Kapitals liste over Norges 400 rikeste ble Haudemann-Andersens formue redusert med over tre milliarder kroner. Han var ifølge bladet god for 4,5 milliarder kroner i fjor høst.

Et mulig skattegrep

Skatteadvokat Sverre Hveding i advokatfirmaet Selmer sier følgende når DN tar kontakt for å spørre om justeringen.

Advokat Sverre Hveding i Selmer. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

– Umiddelbart tenker man som advokat at dette synes å være et ledd i et generasjonsskifte, hvor Haudemann-Andersen overfører en større andel i kapitalen i sitt private investeringsselskap til datteren. Det kommer heller ikke overraskende på bakgrunn av Torvik-utvalgets forslag om å gjeninnføre arveavgiften.

Den etablerte Selmer-advokaten er ikke overrasket over overføringen.

– Vi opplever en økt pågang blant folk som vil vurdere å gjennomføre generasjonsskifte på bakgrunn av forslaget som ble lagt frem. For mange kom det nok noe overraskende, ettersom det ikke er lenge siden arveavgiften ble fjernet i 2014, sier Hveding.