Jan Haudemann-Andersen-kontrollerte Datum as fikk et underskudd før skatt på 1,3 milliarder kroner i fjor, fremgår det av investeringsselskapets ferske årsregnskap.

Det står i sterk kontrast til 2021, da det ble bokført et overskudd på 329 millioner kroner.

Det kraftige underskuddet skyldes «i hovedsak verdifall på selskapets investeringer i aksjer», som styret selv skriver i beretningen.

Investorens Datum-selskaper solgte som kjent flere millioner aksjer i Kahoot i fjor, til stadig fallende kurser. Nedsalget fortsatte så langt i år, før det for en måneds tid siden ble kjent at Haudemann-Andersen var blant dem som ga forhåndsaksept på Goldman Sachs-budet på Kahoot i midten av juli.

Haudemann-Andersen har ikke besvart DNs henvendelser tirsdag morgen. Datum-sjef Harald Arnet opplyser i en epost at budet på Kahoot vil gi Datum et nettoresultat på hele investeringen på 1,62 milliarder kroner, sammenlignet med en opprinnelig kostpris på 180 millioner kroner.

– Kahoot har således vært en meget god investering for oss i et selskap som har utviklet seg fantastisk under ledelse av konsernsjef Eilert Hanoa. Datum vil realisere det meste av aksjene i Kahoot i forbindelse med budet, men vi vil reinvestere 2,5 millioner aksjer i konsortiet som byr på selskapet under ledelse av Goldman Sachs.

Tre mrd. kroner

Datum as er selskapet hvor størsteparten av verdiene i Haudemann-Andersens portefølje ligger, og selskapet der han eksempelvis har plassert størsteparten av eierskapet i Kahoot.

I tillegg til e-læringsselskapet finnes det også aksjeposter i Nykode, Techstep, Arribatec og Ayfie Group, på toppen av investeringer i shortposisjoner og andre derivater.

Samlet sett falt verdien av de finansielle instrumentene i Datum med rett over en milliard kroner i 2022, og var ved utgangen av året bokført til 1,12 milliarder kroner. Ved utgangen av 2021 var aksjeporteføljen bokført til rett under tre milliarder kroner.

Av det samlede verdifallet på 2,14 milliarder kroner for Datum as bidro Kahoot og Nykode med henholdsvis 1,49 milliarder kroner og 491,7 millioner kroner.

Etter et utbytte på 30 millioner kroner i 2021 ble det ikke tatt ut noe i utbytte i fjor.

Ved utgangen av 2022 var kontantbeholdningen på rett over en halv milliard kroner, mens egenkapitalen hadde blitt nesten halvert til 1,7 milliarder kroner.

Ser man på Datum as, Datum Invest og Datum Opportunity over ett – disse tre selskapene omfatter det meste av familiens verdier – falt egenkapitalen fra seks milliarder kroner ved utgangen av 2021 til rett under tre milliarder kroner ved utgangen av 2022.

Datum-sjef Arnet gjentar det han uttalte til Finansavisen tidligere i sommer, på spørsmål om 2022 som helhet for Haudemann-Andersens selskaper:

– Under pandemien hadde Datum-gruppen en voldsom verdiutvikling da sentralbankene økte pengemengdeveksten til uforsvarlige høye nivåer. Store deler av denne likviditeten fant veien til kapitalmarkedet, samtidig som rentene ble satt ned mot null. Dette ga en boost til spesielt vekstselskaper som for eksempel Kahoot hvor kursutviklingen var massiv. Vi medgir at vi burde solgt mer i Kahoot i den euforiske perioden i slutten av 2020. Men aktivt eierskap, styrerepresentasjon og innsideproblematikk begrenser mulighetene for å selge seg ned når man ønsker.

Overført aksjer til datteren

Haudemann-Andersen overførte tidligere i sommer aksjer for to milliarder kroner i Datum as og Datum Opportunity til sin eldste datter Alexandra Haudemann-Andersen.

Likevel betyr overføringen at Jan Haudemann-Andersen selv beholder kontrollen over selskapene, gitt at datteren fikk b-aksjer.

I 2019 skrev DN at Alexandra Haudemann-Andersen vendte hjem til Norge etter et fireårig opphold i Asia, nærmere bestemt finansmetropolene Singapore og Hongkong. Hun jobbet i flere år for den svenske storbanken SEB i Asia, og fulgte blant annet opp lokale investorer i Hongkong som gjorde investeringer i Norge og Norden.