– Jeg tror investorene misliker uforutsigbarheten, de vil jo ha forutsigbare rammevilkår, sier fondsforvalter Jan Petter Sissener til DN.

Sissener er ikke alene om å mene at regjeringen har bidratt til å svekke kronen. I et intervju med DN denne uken tordnet Øystein Stray Spetalen mot statsminister Jonas Gahr Støre, regjeringen og den politiske venstresiden, som han mener har skylden for kronekollapsen.

– Den sterkt økende politiske risikoen gjør at internasjonale investorer trekker seg ut av Norge. Når de flinke og kapitalsterke nordmennene ikke engang vil bo i Norge, eller eie den norske kronen, hvorfor skal da utlendinger eie norske kroner? sa Spetalen.

Aps nestleder Tonje Brenna slår kraftig tilbake mot Spetalen.

– Det stemmer jo bare ikke. I første kvartal ble det etablert over 20.000 foretak, det nest høyeste noen gang. Sysselsettingen er rekordhøy, ledigheten er lav, fastlandsbedriftene investerer som aldri før. I tillegg er han vel den eneste som mener at inflasjonen vil fortsette å øke. Både Norges Bank, SSB og de store bankene sier den vil avta, sa Brenna til DN fredag.

Sissener på sin side er helt på linje med Spetalen.

– Du må huske at utlendingene er dobbelt så store som nordmennene på Oslo Børs. Hundrevis av milliarder kroner har forsvunnet ut av landet, sier Sissener.

Blant de verste i verden

Den norske kronen er blant valutaene som har svekket seg mest i verden siden nyttår. Foruten en liten periode under koronapandemien, da kronen dykket til rekordsvake nivåer og Norges Bank grep inn i valutamarkedet, har kronen aldri vært svakere.

Én euro koster nå 11,8 kroner og for én dollar må man ut med 11,02 kroner.

Sissener mener at en av årsakene til at kronen har falt er at tilliten til Norge og landets fremtid er svekket. Han peker på den innførte lakseskatten og ønsket om å fase ut oljen, samt formuesskatt og utbytteskatt som gjør at rike nordmenn flytter til Sveits.

– Med den sittende regjeringen har uforutsigbarheten økt betydelig. I femten år har den norske staten brukt penger som fulle sjømenn. Nå som vi skal fase ut oljen må vi huske at Norge uten olje i realiteten er et fattig industriland.

Han mener at Norge har gjort seg mindre attraktivt å investere i, og at utenlandske investorer nå snakker om «politisk risiko» i Norge på grunn av forverrede rammevilkår. Han sier det også legges merke til av utenlandske investorer som vurderer Norge når LO-sjefen snakker om å «ta de rike».

– Tenk å si noe slikt! Det er begrensende investeringsmuligheter i Norge, og «ta de rike»-retorikken har ikke gått ubemerket i utlandet. Dersom oljen fases ut, hva skal Norge leve av da? Landbasert fiskeoppdrett og en næringsminister som har som hovedpoeng å lage batterifabrikker, spør han.

Hjelper ikke å unnskylde

Ser man på statistikken de siste ti årene viser den at færre utenlandske investorer investerer direkte i Norge, med unntak av 2019.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank1 har siden 2017 uttrykt bekymring for en stadig svakere krone.



– Skal en forstå hvorfor kronen er så svak, så kan en ikke kun lete etter enkle historiskes sammenhenger som renteforskjell eller oljepris. Ei heller hjelper det å unnskylde oss med at andre land også har svak valuta. Vi må se på hva vi selv kan gjøre for at kapital skal brukes til produktive investeringer i Norge, sier Holvik.

Hun peker på strukturene i norsk økonomi med en svakere konkurransekraft mot handelspartnere over lang tid, svak produktivitetsvekst i norsk økonomi og en oppfatning blant investorer at Norge fører en lite næringsvennlig politikk.

– Særlig en kraftig økning i den særnorske eierskatt det siste året, som rammer norske bosatte eiere, plutselige nye høye særskatter på enkeltnæringer, og overraskende økning i arbeidsgiveravgift, gir et inntrykk av at skattesystemet er uforutsigbart, legger Holvik til.

Ifølge Holvik har vi dermed fått:

Økende offentlig sektor som andel av økonomien

Et skattesystem som svekker investeringer i privateide bedrifter

Et skattesystem som over tid har ført til at oppstartsbedrifter selges for tidlig

Et skattesystem som over tid har ført til utsalg av norske privateide bedrifter til utlandet

Hun mener det er på tide å styrke strukturene i norsk økonomi, for derigjennom løfte produktivitetsveksten og øke sysselsettingsgraden.

– Vi har et strålende eksempel på hvordan en slik endring kan gjøres i Solidaritetsalternativtet fra 1992, der en etter en lang periode med svekket konkurransekraft, bolig og bankkrise, fikk et bredt forlik for å styrke konkurransekraften i norsk økonomi, effektivisere offentlig sektor og øke sysselsettingsgraden.

Frykter hjerneflukt

Sissener mener det er et paradoks at rike mennesker som skaper arbeidsplasser nærmest ugleses på i Norge, mens de som tjener millioner på idrett idoliseres.

– I Norge må du spille fotball, golf eller tennis for å bli akseptert. Men da vil jeg minne om at Erling Braut Haaland, Henrik Hovland og Casper Ruud alle bor i utlandet, sier Sissener.

Han frykter at de beste i Norge, ikke bare innen sport, nå drar til utlandet, og at vi får en hjerneflukt.

– Skatt er ikke hovedårsaken. Mange drar fordi de ikke tror på Norge som et land å jobbe og bo i. De ser at de kan få et bedre liv og tjene bedre i utlandet, sier Sissener.

Åpenbar løsning

Sissener er ikke snauere enn at han mener å ha en enkel løsning på problemene.

– Løsningen er åpenbar. De store partiene må sette seg sammen og bli enige om et bredt skatteforlik der rammene blir liggende faste i minst fem-ti år.

Han understreker at forliket må baseres på en næringslivsvennlig politikk som er troverdig og tillitvekkende. Videre forutsetter han at staten begynner å vise måtehold i pengebruken, og kutte i alle utgifter som ikke er strengt nødvendige.

