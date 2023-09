Artikkelen fortsetter under annonsen

Investorene i fondet Aeternum Capital har stemt for å kaste forvalter Vegard Søraunet og hans team, i henhold til et forslag som ble fremmet av den største blant dem, milliardær John Fredriksen, erfarer DN.

«Seatankers bruker flere forvaltere verden over og vi har aldri tidligere opplevd et slikt tillitsbrudd som Aeternum Management som forvalter, har foretatt seg i dette tilfellet. Vi kan ikke leve med en forvalter som viser en så liten forståelse for en forvalteravtale og aksjonærenes verdier», heter det i en uttalelse fra Fredriksen-selskapene WQZ og Seatankers.

Videre står det at det ble iverksatt samtaler med forvalter med mål om å finne en god løsning.

«Vi strakk oss langt og prøvde i det lengste å få til en løsning med forvalter, men det viste seg dessverre å være umulig. Vi så ingen annen utvei enn å be generalforsamlingen i Aeternum Capital, å si opp avtalen», står det.

Vegard Søraunet på vei inn til generalforsamlingen fredag ettermiddag. – Det er ikke så mye å si, er det? Kapitalen vinner til slutt, sier sa han da med et smil. (Foto: Per Thrana) Mer...

Selv om vedtaket nå er fattet om å si opp forvaltningsavtalen, forteller Søraunet at partene fortsatt sitter på Thommessen-kontoret i Oslo sent fredag ettermiddag og diskuterer muligheten for en løsning for minoritetsaksjonærene i fondet.

– Partene sitter igjen og jeg har stor tro på at vi finner en løsning for alle aksjonærer inkludert minoriteten. Uansett sier mine advokater at vi har stor sjanse for å vinne frem i rettssystemet, skriver Søraunet i en sms.

I uttalelsen fra WQZ og Seatankers heter det følgende:

«For Seatankers har minoritetsaksjonærene alltid vært viktige og vil selvfølgelig bli likebehandlet med oss. De som ønsker å være med videre, vil få muligheten til det, mens for de som ønsker å trekke ut sine midler, vil vi legge til rette for en fornuftig prosess for alle parter.»

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Her går Vegard Søraunet inn i skjebnemøtet

Skal i retten

Fredriksen og Søraunet har vært i en bitter konflikt i månedsvis, som har ført til at milliardæren har varslet uttreden fra fondet han ga Søraunet i oppdrag å starte, og søksmål. Denne uken toppet det seg med en innkalling til en ekstraordinær generalforsamling der Fredriksens investeringsselskap WQZ Investments Group la frem forslag om å erstatte Søraunet og resten av Aeternum Management med forvaltere fra Arctic Securities.

Det er det som nå har skjedd, men Søraunet har fortsatt en mulighet til å redde hodet sitt: Forvaltningsselsakpet har nemlig sendt en begjæring om midlertidig forføyning til Oslo tingrett. Rettsmøtet skulle egentlig finne sted 4. oktober, men er nå flyttet til 10. oktober. Hvis tingretten kommer frem til at fondet, som er organisert som et eget selskap med Fredriksen som aller største aksjonær, ikke kan kaste Aeternum Management, vil trolig Søraunet kunne fortsette å forvalte pengene til de investorene som ønsker å bli med videre.

DN forstår at det uansett er usannsynlig at nye forvaltere ville kunne hoppe inn i rollen på så kort varsel, og tingrettens syn på saken blir derfor avgjørende. Søraunet selv mener at det ikke finnes gyldig grunn til å kaste ham.

På forhånd var det kjent at Fredriksen hadde minst 63 prosent av stemmene, og kanskje så mye som 74,8 – bare et par tiendedeler unna det nødvendige flertallet på 75 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Handler om tillit»

Konflikten mellom Fredriksen og Søraunet dreier seg om hvorvidt forvalterne har benyttet seg av giring, eller gjeldsfinansiering, på en måte som bryter med fondsavtalen. Investeringen det gjelder er i svenske Skistar, der Aeternum kjøpte en andel på 20 prosent gjennom et holdingselskap.

Det er på det rene at holdingselskapet var lastet med gjeld, og at fondet inngikk en finansieringsavtale med DNB på 1,2 milliarder svenske kroner. Spørsmålet er om utstedelsen av et såkalt «equity commitment letter» ga fondet forpliktelser som tilsvarer giring.

«Forvaltning handler om tillit. Dessverre har Aeternum Management som forvalter brutt denne tilliten til de grader ved å påta Aeternum Capital på morsnivå, hele 1,2 milliarder svenske kroner i garantier, stikk i strid med forvalteravtalen, som sier null gjeld på fondsnivå.», heter det i uttalelsen som er sendt ut på vegne av WCZ og Seatankers etter generalforsamlingen.

I flere artikler basert på en rekke dokumenter har DN gjort rede for partenes argumenter i saken. WQZ og Fredriksen støtter seg på uttalelser fra advokatfirmaene Thommessen og Wiersholm, og mener forholdet var et avtalebrudd, at det ikke er rettet innen fristen, og at det har påført fondet både kostnader og risiko. Fredriksen-leiren omtaler også det hele som et «tillitsbrudd.»

Søraunet og Aeternum Management sier på deres side at WQZ var klar over oppsettet allerede før transaksjonen fant sted, og at konflikten rundt giring er konstruert i ettertid fordi Fredriksen har vært misfornøyd med fondets prestasjoner og forvalternes honorarer, og ønsket å komme seg lettere ut. I henhold til reglene skal nemlig innløsningen Fredriksen har bedt om skje over halvannet år minst og medføre avgifter.

Milliardærer støttet Søraunet

Søraunet har også anklaget Fredriksens folk for «trusselbrev» og trusler om politianmeldelser, og for å ha forsøkt å fjerne ham tidligere også.

«Grunnen til at vi har bedt om innløsning er at vi har mistet tillit til forvalter, ikke at vi har mistet troen på Aeternum-konseptet eller er misfornøyde med fondets prestasjoner (selv om de så langt har vært skuffende),» skrev WQZ nylig i et brev til de andre aksjonærene i fondet.

Blant disse svarte flere norske milliardærer denne uken, bare to dager før generalforsamlingen, med å sende et brev til WQZ der de støttet Søraunet.

«WQZs tiltak har hatt, og fortsetter å ha, en betydelig negativ innvirkning på alle investorene i fondet, og vi mener dette er både uheldig og urimelig,» skrev Knut Heje i Agra, Jørgen Stenshagen fra far Egils Stenshagen Invest, Anders Endreson fra Skoghøy Invest og Arild Årdal fra forvaltningsganten Gabler i brevet.

De fikk følge av flere svenske investorer, men i alt utgjør de ikke mer enn omtrent syv prosent av aksjene i Aeternum Capital, ifølge DNs regnestykke.

Søraunet startet Aeternum i 2020 og begynte å investere året etter, i begynnelsen kun med penger fra Fredriksen. Det første året ble en braksuksess med 58 prosents avkastning. Men i fjor gikk resultatene i kjelleren, med et tap på 38 prosent. Fredriksen har investert totalt 5,6 milliarder i fondet.

John Fredriksen 75 år: Hva gir man til mannen som har alt? (2019) De fleste gavene på John Fredriksens 75-års dag var hemmelige, men shippingmagnaten røpte en gave til slutt. 02:36 Publisert: 05.06.19 — 06:57

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.