Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne uken ble det kjent at John Fredriksen med dunder og brak trekker seg ut av fondet Aeternum Capital, og tar med seg nesten to tredjedeler av kapitalen ut døren, altså flere milliarder.

Meningen med fondet, som tidligere Odin-forvalter Vegard Søraunet, fikk i oppdrag å sette opp, var å spre noe av formuen ut av kjerneområdene shipping, offshore og oppdrett. Men etter en eventyrlig start fikk fondet et blytungt fjorår, og nå har altså Fredriksen sagt stopp.

Nå får DN bekreftet fra Oslo tingrett at Fredriksen, ved investeringsselskapet WQZ Investments Group og managementselskapet Seatankers, har saksøkt forvaltningsselskapet Aeternum Management.

Det finnes foreløpig ingen offentlige dokumenter i saken, og tingretten gir ikke noen informasjon om hva saken dreier seg om.

Uenighet om bruk av gjeld

Men Finansavisen skrev torsdag at Fredriksen-leiren bebreider Aeternum for å ha brutt vedtektene i fondet ved å ta i bruk såkalt giring, altså gjeldsfinansiering av investeringene til fondet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Og i et brev som Aeternum har sendt til sine investorer fredag, som DN har fått innsyn i, går forvalterne inn i det som er stridens eple, nemlig fondets største børsnoterte investering, i svenske Skistar. Oppkjøpet av 20 prosent av aksjene skjedde indirekte, ved at Aeternum kjøpte et holdingselskap som igjen eide aksjene i Skistar.

I brevet minner Aeternum om at finansiell giring på fondets balanse ikke er tillatt, men at gjeldsfinansiering i porteføljeselskapene eller mellomliggende holdingselskaper er innenfor.

«I pressen er det skrevet om Skistar-investeringen. Det fremstilles som om dette var en gjeldsfinansiering tatt opp av fondet. Det er ikke riktig,» skriver Aeternum.

Forvaltningsselskapet utstedte et såkalt «equity commitment letter» (ECL) til banken som ytet gjeld til holdingselskapet, men Aeternum skriver at det baserte seg på råd fra advokatfirmaet Wikborg Rein om at dette ikke ville utgjøre giring på fondets balanse.

Aeternum skriver videre i brevet at styret i fondet i ettertid har ment at ECL-en kunne utgjøre en «feil,» og at den ble avviklet etter ønske fra styret i februar i år. Fredriksen-systemet er representert i styret, som godkjente slettingen av ECL-en som en «retting av forholdet,» skriver Aeternum. Det er Seatankers' finansdirektør Thorolf Aurstad som sitter i styret i Aeternum Capital.

Det har ikke lykkes DN å få en kommentar fra Fredriksen-leiren, og WQZ' advokat Jørn Terje Kristensen i advokatfirmaet Kristensen Berg har heller ikke besvart DNs henvendelser. Søraunet ønsker ikke å gi noen kommentar.

I brevet fra Aeternum kommer det også frem at det i februar ble foretatt en gjennomgåelse av fondets investeringer, med hjelp av «ekstern advokat,» for å nettopp vurdere om noen av investeringene innebar finansiell giring.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Som investorene ble informert om da, var konklusjonen at det ikke forelå noen finansiell giring i strid med fondsavtalen,» skriver Aeternum.

Fra storgevinst til marerittår

Aeternum, som spesialiserer seg innenfor små og mellomstore nordiske selskaper, både på og utenfor børs, begynte oppsiktsvekkende godt, med en avkastning på 58 prosent i startåret 2021. Så gikk det imidlertid nedover, med et tap på hele 38 prosent i 2022.

I brevet kommer det frem at avkastningen i inneværende års seks første måneder var på ti prosent. Her minner Aeternum de gjenværende investorene om at fondets navn betyr «evig»:

«Fondet er ikke et verdipapirfond ment for hyppige tegninger og innløsninger, men er laget for å kunne gjøre langvarige investeringer hvor svingninger i det korte bildet ikke er avgjørende.»

Innløsningen vil bli porsjonert ut i henhold til fondets regler og er ventet å ta «minst seks kvartaler,» kom det frem tidligere denne uken. Den første overføringen av midler er ventet å skje i desember.

Det er snakk om en «in specie»-innløsning, hvilket innebærer at eiendelene blir overført i sin nåværende form, og at den altså ikke vil måtte innebære noen aksjesalg. For noen av selskapene fondet eier, vil det bety at Aeternum og Fredriksens WQZ vil eie holdingselskap sammen.

Onsdag stupte likevel noen av de børsnoterte aksjene som Aeternum har i porteføljen.

Aeternum forventer at «medieoppmerksomhet knyttet til WQZ og innløsningen vil fortsette fremover,» men avslutter brevet slik:

«I teamet vil vi fortsette å ha vårt fokus på forvaltningen av fondet og verdiskaping, og vil bruke energien der og på våre investorer.»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.