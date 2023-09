Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er full krig mellom John Fredriksen og forvalter Vegard Søraunet, som for snaue tre år siden fikk i oppdrag av milliardæren å sette opp fondet Aeternum Capital. Fredriksen har varslet uttreden fra fondet og søksmål mot Søraunet. Og onsdag kunne DN melde at Søraunet selv går til rettslige skritt.

Akkurat hva som lå bak Søraunet og Aeternums begjæring om en «midlertidig forføyning» var imidlertid ikke helt klart – før nå.

I dokumenter DN har fått tilgang til kommer det frem at Fredriksens investeringsselskap WQZ Investments Group har kalt inn eierne av fondet til en ekstraordinær generalforsamling som skal avholdes hos Advokatfirmaet Thommessen fredag klokken 16.

Agenda: Vrake avtalen mellom Aeternum Capital, fondet som er satt opp som et eget selskap med Fredriksen og resten av fondseierne som aksjonærer, og forvaltningsselskapet Aeternum Management, der Søraunet er majoritetseier.

Fredriksen, som er suverent største aksjonær, vil med andre ord kaste Søraunet som forvalter av fondet. WQZ har foreslått at Arctic Alternative Investment Management, en forvaltningsavdeling i meglerhuset Arctic Securities, skal erstatte Aeternum Management og Søraunet.

Det er altså dette utfallet Søraunet ønsker å gardere seg mot med sitt søksmål. Forhandlingen i Oslo tingrett i den saken er berammet til onsdag.

Nok stemmer?

I mellomtiden skal det altså være generalforsamling i Aeternum Capital fredag. Innkallingen gir ingen informasjon om hvor mange stemmer WQZ trenger for at forslaget skal gå gjennom, men i et eget notat utarbeidet av Advokatfirmaet Wiersholm kommer det frem at det er 75 prosent.

Akkurat hvor mange stemmeretter Fredriksen selv sitter på, er litt uklart. I pressemeldingen i begynnelsen av september fra Aeternum der det kom frem at Fredriksen ville trekke ut alle midlene sine fra fondet, var det snakk om 62,6 prosent av de såkalte «founder class»-aksjene. Men i nok et dokument DN besitter, som er et brev adressert til alle investorene i fondet fra WQZ for en uke siden, påpekes det at WQZ allerede hadde bedt om innløsning av midler før den tid, og at totalen tilsvarer 74,8 prosent.

Hverken Søraunet eller Fredriksen-leiren vil gi noen kommentar torsdag.

I et brev Søraunet har sendt til styret i fondet som svar på forslaget til generalforsamling og som DN har fått tilgang til, skriver imidlertid forvalteren at «WQZ vil kunne bruke sitt flertall til å stemme gjennom forslagene.» Samtidig kontrer han med at fondet med det vil gjennomføre et «vesentlig mislighold» av forvaltningsavtalen.

Både i innkallingen, følgebrevet og notatet til Wiersholm ruller Fredriksen-leiren ut sin argumentasjon i en sak som handler om hvorvidt Søraunet og hans team brukte giring, eller gjeldsfinansiering, på en måte som bryter med forvaltningsavtalen da fondet kjøpte 20 prosent av svenske Skistar høsten 2021.

DN skrev i forrige uke en lengre sak basert på dokumenter i saken, der det kom frem at Aeternum og Søraunet anklager Fredriksens folk for blant annet å ha kommet med «trusselbrev» og trusler om politianmeldelse, prøvd å kaste Aeternum tidligere og blandet seg inn i en prosess mellom forvaltningsselskapet og banken DNB.

Aeternum mener bruken av gjeld ikke utgjør giring, og at dersom forholdet likevel skulle ha vært et brudd på avtalen, at det ble rettet innenfor fristen. Forvaltningsselskapet mener også at Fredriksen-leiren var fullt klar over oppsettet før transaksjonen, og har konstruert giringproblematikken for å komme seg lettere ut av investeringen etter dårlig avkastning i fjor.

I brevet tar WQZ til motmæle og kaller mange av påstandene «uriktige» og «misvisende.»

«Alvorlig tillitsbrudd»

WQZ står fast på at det var giring, noe også Wiersholm konkluderer med. Advokatfirmaet mener i tillegg at forholdet ikke ble rettet innen fristen, fordi den må regnes ut fra et tidligere tidspunkt. Wiersholms konklusjon er at bruddet på avtalen er gyldig grunn til å si opp forvaltningsavtalen med Aeternum Management.

Det er på det rene at Aeternum kjøpte Skistar gjennom et holdingselskap der det var gjeld, og at kjøpet ble delvis finansiert av et lån på 1,2 milliarder svenske kroner hos DNB. Spørsmålet er om utstedelsen av et såkalt «equity commitment letter» (ECL) førte til at fondet påførte seg forpliktelser som utgjør giring. Etter hvert som aksjene i Skistar falt i 2022, skjøt nemlig fondet inn over 200 millioner kroner i holdingselskapet for å nedbetale lånet. Kombinert med utgifter for å refinansiere lånet mener WQZ at det har utgjort en «betydelig finansiell ulempe for fondet,» og at hele oppsettet kunne ha ført til «katastrofale tap» i verste fall.

WQZ og Wiersholm fastholder at styret i Aeternum først ble klar over forholdet høsten 2022. Det var også da Advokatfirmaet Thommessen fikk i oppdrag å undersøke saken, og konkluderte i desember med at det var giring.

«Det var ikke bare et betydelig brudd på forvaltningsavtalen, men også et alvorlig tillitsbrudd. På grunn av dette tillitsbruddet er det ikke mulig for oss å fortsette som investor i fondet med Søraunet som forvalter,» skriver WQZ, som også tilbakeviser at Fredriksen-leiren har hatt vikarierende motiver for å kjøre opp konflikten om giring:

«Grunnen til at vi har bedt om innløsning er at vi har mistet tillit til forvalter, ikke at vi har mistet troen på Aeternum-konseptet eller er misfornøyde med fondets prestasjoner (selv om de så langt har vært skuffende),» skriver WQZ noe syrlig.

Aeternum startet å investere med kapital utelukkende fra Fredriksen i 2021, før andre investorer ble invitert inn. Det første året fikk fondet en ellevill avkastning på 58 prosent, mens det ble et dundrende tap på 38 prosent i 2022. I alt har Fredriksen investert 5,6 milliarder kroner i fondet, kommer det frem i brevet fra WQZ.

I brevet fra Søraunet til styret datert 21. september fastholder han at det ikke er begått noe brudd på avtalen, og at forholdet uansett ble rettet innen fristen. Han bestrider også at fondet har fått økonomisk tap, og minner om at ECL-et også sparte fondet for 30 millioner kroner i renter den tiden det varte.