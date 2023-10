Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag ble det med knapt flertall vedtatt at Vegard Søraunet skulle kastes som forvalter av Aeternum Capital, i henhold til et forslag fremmet av største aksjonær John Fredriksen og hans selskap WQZ Investments Group.

Søraunets forvaltningsselskap har imidlertid sendt en begjæring om midlertidig forføyning til Oslo tingrett. Rettsmøtet skulle egentlig finne sted 4. oktober, men er nå flyttet til tirsdag 10. oktober. Frem til da er Søraunet i praksis fortsatt forvalter av fondet.

På rettsmøtet den 10. oktober skal retten ta stilling til om forvaltningsavtalen er hevet på gyldig grunnlag. Hvis tingretten kommer til at den ikke er det, vil Søraunet trolig kunne fortsette som forvalter. Det utfallet vil Fredriksen-leiren sikre seg mot.

Vil fryse aksjene

Fredriksen-selskapene WQZ Investments Group og Seatankers har nå selv sendt inn en begjæring om midlertidig forføyning til Oslo tingrett. En midlertidig forføyning innebærer at man ber retten om å treffe en avgjørelse som er gyldig for en viss tid, for eksempel for å stoppe noe. Saken skal behandles den 18. oktober.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge Jørn Terje Kristensen, som er advokat for Fredriksen-selskapet WQZ, er målet med den midlertidige forføyningen å sikre at aksjene WQZ eier ikke vil bli forvaltet av Vegard Søraunet. Dette betyr at Søraunet ikke skal kunne gjøre noen juridiske disposisjoner over Fredriksens andel av eiendelene til Aeternum Capital.

– Det er nedlagt påstand om at WQZs aksjer skal bli fryst, mens Aeternum Management as kan disponere over de øvrige aksjene innenfor aksjonæravtalens grenser. Det er snakk om aksjer som eies direkte av Aeternum Capital og aksjer som eies indirekte av Aeternum Capital.

– Hvorfor går dere rettens vei når forvaltningsavtalen allerede er hevet?



– Det er riktig at forvaltningsavtalen er hevet, men de har begjært midlertidig forføyning, og der skal det avgjøres om hevingsretten skal stå seg eller om den skal settes på vent. Vi vil sikre at Aeternum Management ikke skal forvalte WQZs aksjer. Det kan altså godt være at ting løser seg og at vi ikke trenger noe rettsmøte, men det får vi se på, sier Kristensen.

John Fredriksen 75 år: Hva gir man til mannen som har alt? (2019) De fleste gavene på John Fredriksens 75-års dag var hemmelige, men shippingmagnaten røpte en gave til slutt. 02:36 Publisert: 05.06.19 — 06:57

Bahr-advokat Peter Hammerich, som representerer Aeternum Management, sier følgende om begjæringen:

– Forvalter mener at den midlertidige forføyningen er grunnløs, men dette får retten avgjøre.

Søraunet skriver selv i en sms:

– Det får domstolene ta stilling til, men fondsbransjen hadde hatt tøffe kår om alle kunder i aksjefond kunne fremført slike saker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hode på et fat

Konflikten mellom Fredriksen og Søraunet dreier seg om hvorvidt forvalterne har benyttet seg av giring, eller gjeldsfinansiering, på en måte som bryter med fondsavtalen.

Fredriksens selskaper har saksøkt Aeternum, men forvalterne mener det bare er et påskudd for å komme seg lettere ut av investeringene etter at avkastningen gikk i kjelleren i fjor. Søraunet har uttalt at Fredriksen nå vil «ha hans hode og ettermæle som forvalter på et fat».

Sent fredag kveld skrev Finansavisen at Fredriksen har gått så langt som å anmelde Søraunet og tidligere styreleder i Aeternum Management, Snorre Nordmo, til politiet, nærmere bestemt Økokrim. Søraunet uttalte til avisen at han ikke har hørt om en slik anmeldelse, og Økokrim har heller ikke bekreftet en anmeldelse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.