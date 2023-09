Artikkelen fortsetter under annonsen

Aeternum Capital, fondet som forvaltes av Vegard Søraunet og hans team i Aeternum Management, mister sin største investor og nær to tredjedeler av sin forvaltningskapital: Milliardær John Fredriksen har nemlig sendt inn en forespørsel om å innløse alle sine midler i fondet med virkning fra slutten av denne måneden.

Det kommer frem i en pressemelding Aeternum har lagt ut på fondets hjemmeside denne uken. Fredriksens midler tilsvarer nesten 63 prosent av hele forvaltningskapitalen, heter det her.

Det var Finansavisen som omtalte saken først.

«Aeternum Management har på vegne av Aeternum Capital mottatt en innløsningsforespørsel fra WQZ Investments Group for 100 prosent av sine Founder class-aksjer i Aeternum Capital med virkning fra 30. september 2023,» skriver forvaltningsselskapet.

Aksjene falt

Innløsningen vil bli porsjonert ut i henhold til fondets regler og er ventet å ta «minst seks kvartaler,» skriver Aeternum. Den første overføringen av midler er ventet å skje i desember.

Det er snakk om en «in specie»-innløsning, hvilket innebærer at eiendelene blir overført i sin nåværende form, og at den altså ikke vil måtte innebære noen aksjesalg. For noen av selskapene fondet eier, vil det bety at Aeternum og Fredriksens WQZ vil eie holdingselskap sammen.

Etter at nyheten ble kjent, falt flere av de børsnoterte aksjene i Aeternum-porteføljen hardt. Svenske Itab og norske Medistim, to av fondets største børsnoterte eiendeler, stupte med omtrent ti prosent hver. Carasent falt hele 22 prosent.

Ifølge DNs regnestykker har den børsnoterte porteføljen til Aeternum, som er verdt litt over fire milliarder kroner, tapt over 110 millioner kroner i 15-tiden onsdag. Tapet var en god del høyere på det verste i løpet av dagen.

– Det er selvfølgelig trist at Fredriksen-familien ikke vil være med på reisen videre. Den annonserte eierforandringen betyr ingen endring i Aeternums strategi, der vi vil fortsette med aktivt eierskap i små og mellomstore selskaper i Norden, dog i en mindre skala. Det åpner også opp for eventuelle andre familier eller nye langsiktige investorer å bli med på neste fase av Aeternum, sier Søraunet i en epost til DN.

Det har ikke lykkes DN å få en kommentar fra Fredriksen-leiren.

«Blodbad» i fjor

Aeternum fikk en eventyrlig start fra begynnelsen i 2021, men fjoråret ble blytungt, med en avkastning på minus 38 prosent.

«Vi var ikke immune mot blodbadet, og fondets avkastning i 2022 var intet mindre enn skuffende,» skrev selskapet i en oppdatering på Linkedin tidligere i år.

De første månedene i 2023 pekte det imidlertid oppover igjen, og mot midten av april var fondet opp 18 prosent, skrev DN den gangen. Da hadde fondet totalt omtrent syv milliarder under forvaltning. På det tidspunktet var fondet godt i pluss siden oppstarten, men ser man på hele listen over de 14 børsnoterte aksjene hittil i år, er fasiten at bare fem er i pluss.

– Aksjekursene har vært volatile i vår eierperiode og vi er ikke fornøyd med den avkastningen vi har levert så langt. Samtidig går selskapene bra underliggende, og i den private porteføljen har vi også skapt god verdiskaping både gjennom realisasjoner og økte NAV-verdier, sier Søraunet.

NAV står for «net asset value», eller verdijustert egenkapital.

Søraunet og teamet startet opp fondet med kapital utelukkende fra Fredriksen. Senere har de invitert inn andre investorer, som Egil Stenshagen. Det har vært kjent at Fredriksen gikk inn med flere milliarder i starten. Poenget med investeringen var å spre noe av Fredriksens enorme formue utenfor kjerneområdene shipping, offshore og oppdrett.

– Vi opplever god støtte fra de andre 24 familiene vi har med oss i Aeternum, da de fleste har gått inn i dette langsiktig. Vi vil forvalte drøye to milliarder etter at Fredriksen-familien har mottatt sine Founder class-aksjer om 1,5 år, sier Søraunet.

Knekk i Elektroimportøren

Den aller største børsnoterte investeringen er svenske Skistar, med en verdi på over 1,6 milliarder kroner. Den aksjen falt nesten fire prosent i Stockholm tidligere på dagen, men har hentet seg inn. Tapet er på omtrent 20 millioner kroner onsdag, mot omtrent det dobbelte i Itab.

En av de mest skuffende investeringene for Aeternum må sies å være Elektroimportøren, der fondet er storeier med snaue 25 prosent og har tapt over 250 millioner totalt siden den første investeringen, ifølge DNs oversikt. Fondet gikk inn med ferske penger så sent som i en emisjon i juni.

Søraunet har i 2021 og 2022 fått rundt 30 millioner kroner i lønn, bonus og utbytte fra forvalterselskapet. Han tok hele 20 millioner kroner i utbytte i 2021, som var et kanonår for fondet, noe som ga forvalterselskapet stort forvaltningshonorar. I 2022 gikk det dårlig, og da var Søraunets andel av utbyttet rundt fire millioner kroner.

(Rettelse: DN skrev tidligere at Fredriksens innløsning ville innebære aksjesalg. Dette er ikke riktig, da det dreier seg om en innløsning av eiendelene i sin nåværende form, såkalt «in specie.»)