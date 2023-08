Artikkelen fortsetter under annonsen

I en børsmelding etter Oslo Børs' stengetid fredag opplyses det at investorgrupperingen Kangaroo BidCo utsetter budfristen til 8. september. Grupperingen ledes av Goldman Sachs og skriver at den vil komme med en oppdatering før børsåpning på mandag.

Øvrige medlemmer av grupperingen er General Atlantic, den danske Lego-eieren Kirkbi Invest, Eilert Hanoas Glitrafjord as, samt visse andre investorer og personer i ledelsen.

Budet på 35 kroner per Kahoot-aksje, som totalt priset tek-selskapet til 17,2 milliarder kroner, har møtt flere kalde skuldre blant Kahoot-aksjonærene. Prisen er omtrent én fjerdedel av verdien på all-time high i begynnelsen av 2021.

I fredagens melding sies det ingenting om responsen fra eventuelle nye selgere eller om betingelsene skal endres.

Tonet flagg

Etter en berg- og dalbaneferd på Oslo Børs de siste årene har flere stilt spørsmål om selskapets fremtidige eierstruktur. Som DN skrev i forrige uke, eiere av minst syv prosent av Kahoot har allerede tonet flagg og meldt at de vil si nei til Goldman Sachs-budet.

Kahoot Kahoot startet som en quiz-app, og har utviklet seg til å bli en internasjonal teknologi- og e-læringsbedrift, rettet mot blant annet skole, høyere utdannelse og bedriftsmarkedet.

Startet i 2011 under navnet Mobitroll, startet av Johan Brand, Jamie Brooker og Morten Versvik. Medgründer Åsmund Furuseth kom inn underveis, og selskapet ble lansert som Kahoot i august 2013. Spillprofessor Alf Inge Wang og NTNU Technology Transfer var involvert i oppstarten.

Prises til 16,8 milliarder kroner på Oslo Børs.

– Vi har sett en del saker i media som kan være egnet til å skape misforståelse, fordi budet ikke fremstilles helt dekkende, eller blir misforstått. Det er viktig at alle aksjeeiere forstår hva budet innebærer, og kan ta et informert valg, uttalte styreleder Andreas Hansson til DN.

Hansson, resten av styret og administrerende direktør Eilert Hanoa har alle støttet budet på 35 kroner. Imidlertid vil kjøpergrupperingen trenge 90 prosent av aksjene for å kunne tvangsinnløse resten og ta Kahoot av børs.

Budet verdsetter Hanoas aksjebeholdning til 1,4 milliarder kroner. DN har tidligere regnet ut snittprisen for hans over 41 millioner aksjer var 10,5 kroner stykket.

Økte inntektene

Forrige uke la selskapet frem resultater for andre kvartal, som viste at det hadde økt inntektene til 41,3 millioner dollar i andre kvartal. Bruttoresultatet (justert ebitda) endte på elleve millioner dollar.

I rapporten skrev selskapet at det venter inntekter på minst 170 millioner dollar for 2023 som helhet, altså fortsatt tosifret vekst på årsbasis. For tredje kvartal ventes det inntekter på rundt 43 millioner dollar.

Ved endt handelsdag fredag ble én aksje omsatt for 33,86 kroner, som ga en markedsverdi på 16,7 milliarder kroner.

