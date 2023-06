Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag holdt et lite knippe Kahoot-topper, ledet av toppsjef Eilert Hanoa, en digital presentasjon for selskapets investorer. Her lettet det norske teknologi- og læring-selskapet på sløret om satsningen på kunstig intelligens (KI) som ble varslet i forbindelse med kvartalsrapporten tidligere i år.

– Den raske utviklingen i kunstig intelligens, og særlig store språkmodeller, gir programvareplattformer som Kahoot nye og kraftige muligheter, sier Hanoa.

Toppsjefen fortalte om det nye, KI-støttede produktet lansert onsdag. Dette er «Kahoot Generator,» som lar brukerne generere komplette quizer med enkle spørringer på KI-en.

– Dette kommer til å gjøre læring enda mer effektivt, tilgjengelig og engasjerende, både for skapere, lærere og de som presenterer, sier Hanoa.

– Fantastisk pipeline

Da Hanoa fortalte DN om KI-planene i mai, trakk han frem Kahoots unike datamateriale som grunnlaget for suksess med den nye teknologien.

– Det som er særskilt for oss er at dette er organisk data og innhold, skapt av blant annet millioner av lærer over hele verden, sa Kahoot-sjefen.

Kahoots nye generator er imidlertid drevet på Microsofts skyplattform Azure, som gir dem tilgang på OpenAIs avanserte språkmodell GPT4. Microsoft har investert milliarder i OpenAI, som fyrte av startskuddet for den nye KI-feberen, da de lanserte det forbrukerrettede produktet Chat GPT i fjor.

Det er flere KI-drevne produkter enn «Kahoot Generator» på vei forteller Hanoa.

– Vi har en fantastisk pipeline med andre funksjoner som vi vil forbedre med KI, sier han.

Dette skal blant annet påvirke hvordan informasjon sorteres og kan søkes etter i selskapets store innholdsdatabase.

– Alle aspekter av å presentere Kahooter, å engasjere med innholdet, lære og lære bort, blir styrket av KI de neste kvartalene og årene, sier Hanoa.

Nasdaq neste år

Kahoot-ledelsen opprettholder vekstmålet på 20 prosent i snitt investorpresentasjonen. Flere deltagere i spørsmål- og svar-seansen lurte på hvordan det skulle oppnås.

– Vi ser en ny trend i aktiviteten på vei ut av pandemien, det handler om initiativene vi tar for gratiskundene, og for bedriftskundene. Og så klart at vi har en veldig proaktiv organisasjon som utvikler fantastiske nye produkter og tjenester, og finner nye muligheter for kommersielle oppgraderinger, svarer Hanoa.

Da presentasjonen ble publisert, steg aksjen, og var på et tidspunkt over syv prosent over tirsdagens sluttkurs. Da handelen stengte var aksjen opp like over fire prosent.

Det ble også presentert nye opplysninger om en lenge planlagt dobbeltnotering. Denne skal skje på Nasdq-børsen i New York neste år.

Det er snakk om enten en sekundærnotering av ordinære aksjer eller ADRs (American Depository Receipts).

– Endelig timing vil avgjøres av markedsforholdene, og markedsinteresse, sier finansdirektør Ken Østreng i presentasjonen.

Det kom også spørsmål om hvorvidt Kahoot skulle gjennomføre noen emisjon i forbindelse med Nasdaq-noteringen.

– Det er alltid en mulighet. Men som vi har presentert i dag trenger ikke vår forretningsmodell ytterligere finansiering, svarer Hanoa, og understreket at det ikke var tatt noen avgjørelse.

