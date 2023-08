Artikkelen fortsetter under annonsen

Da verden åpnet opp etter pandemien, fyrte det på de fleste sylindre. Etterspørselen var høy og aktiviteten glødende. I Kina varte restriksjonene lengre og det var knyttet stor forventning til en gjenåpningsboom i verdens nest største økonomi.

Den kom aldri.

I stedet har viktige økonomiske nøkkeltall skuffet. Veksten er lavere enn antatt, både forbruk og private investeringer skuffer og eksporten faller. Den enorme eiendomssektoren står midt i en krise.

Det kan gi ringvirkninger i resten av verden.

Tror det blir verre

– Både innenlandsk etterspørsel og eksportsektoren har vært svak og ser ut til å svekke seg mer, sier DNB Markets' makroanalytiker Kelly Chen.

Hun følger kinesisk økonomi tett og hjelper kunder med å forstå hvordan utviklingen i Kina kan påvirke viktige markeder som energi og shipping. Mens markedene så med optimisme på gjenåpningen av Kina, så Chen lenge skriften på veggen.

– Jeg har ment at mange av de driverne som skulle drive frem veksten, var fraværende i Kina, sier hun.

– Igjen er det etterspørselen som svikter, sier makroanalytiker Kelly Chen. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Tirsdag kom helt fersk statistikk som viser et fall i eksporten på 14,5 prosent i juli sammenlignet med samme periode i fjor. Importen falt 12,4 prosent. Begge tall var verre enn ventet. Onsdag viser ferske tall at prisene falt i Kina det siste året.

Kinesiske husholdninger har vært svært forsiktige med pengebruken. Samtidig står Kina overfor en stor demografisk utvikling der færre kommer til å flytte inn til de store byene. Det betyr at den viktige eiendomssektoren, som er svært råvaresensitiv, ikke kan vokse som før.

I 2019 utgjorde fotavtrykket fra boligsektoren en fjerdedel av kinesisk økonomi.

– Igangsettingen av nye boliger i Kina er ned nesten 60 prosent i forhold til nivået før pandemien. Sånn har det vært i et år. Det vil jeg absolutt betegne som en krise, sier Chen.

Markedsaktørene har fortsatt friskt i minne den spektakulære kollapsen til det gedigne eiendomsutviklingsselskapet China Evergrande. Gjelden er på over 3000 milliarder kroner og underskuddene enorme. Men flere selskaper sliter.

Ifølge Bloomberg har kinesiske selskaper misligholdt utenlandske obligasjoner i størrelsesorden 270 milliarder kroner i år. Blant dem er en rekke eiendomsselskaper.

– Igjen er det etterspørselen som svikter. En veldig viktig del av eiendomsselskapenes kontantstrøm er forhåndssalg av boliger til boligkjøpere. Når det faller bort, mister de helt klart en veldig viktig inntektskilde og da blir det vanskelig å betjene gjelden – eller sette i gang nye byggeprosjekter, sier Chen i DNB Markets.

Tjener på Kina

Flere internasjonale pengeflyttere har begynt å redusere eksponeringen mot Kina. I en spørreundersøkelse fra Bank of America har litt over halvparten av de 260 respondentene kuttet Kina-eksponeringen til undervekt. Samtidig har utenlandske investorer for første gang på seks år investert mer i andre asiatiske fremvoksende markeder enn de har gjort i Kina over de siste 12 månedene, ifølge Financial Times.

Les også: Japan seirer over Kina i kampen om utenlandske investorer

I Norge er det en håndfull fond som investerer i fremvoksende markeder. Et av de aller mest kjente er Skagen Kon-Tiki. Rundt en fjerdedel av fondet er investert i Kina. Til tross for lunken gjenåpning, har det gått bra så langt i år.

– Kina-delen av porteføljen er faktisk den største bidragsyteren til meravkastning i fondet både i fjor og i år, sier forvalter Fredrik Bjelland.

Skagen-forvalter Fredrik Bjelland har tidligere bodd og jobbet for Oljefondet i Kina. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Det skyldes delvis valutaeffekt fra svakere krone, men også god aksjeplukking, samt at forvalterne solgte en del i første kvartal før de kinesiske børsene falt igjen. Hittil i år har fondet en avkastning på drøye 17 prosent, langt foran indeks.

Da DN sist snakket med Bjelland i januar hadde han vanskelig for å tro at Kina ikke ville følge samme mønster som resten av verden på vei ut av korona.

– Vi har vært overrasket over hvor svak gjenåpningen i Kina har vært, sier Bjelland nå.

Skagen-forvalteren har tidligere bodd og jobbet for Oljefondet i Kina.

– Det virker som om oppdemmet etterspørsel, som skulle brukes på forbruk, ikke har materialisert seg i stor grad. Jeg tror hovedgrunnen er at man fortsatt ser stor usikkerhet blant kinesere. Arbeidsledigheten er høy blant folk i 20-årene, og eiendomssektoren er fremdeles veldig svak. Vi har solgt flere innehav i Kina i løpet av året. Vi er forsiktige med å jage ting bare på bakgrunn av et makrosyn. Vi fokuserer selskapsspesifikt, sier han.

Forvalteren tror de fleste som følger Kina over tid er enige om at forbruket må økes som andel av aktivitet for at den kinesiske økonomien skal bli mer selvgående.

– Man kan ikke bare bygge broer og skyskrapere. At det ikke kommer en ny stimuluspakke, gir oss ikke den kickstarten vi gjerne skulle hatt for verden, men i et bærekraftig og langsiktig perspektiv kan man ikke fortsette med den gamle modellen, sier han.

– Det blir smertefullt

Chen i DNB Markets mener eiendomskrisen vil bli veldig utfordrende for Kina, og at landet må igjennom en omfattende strukturell omlegging av økonomien.

– De er på vei mot en slags ny normal hvor boligsektoren ikke skal ha det store fotavtrykket som den har hatt. Den omstillingen er krevende å få gjort. Det blir smertefullt. For noen bedrifter blir det ekstremt smertefullt, sier makroanalytikeren, som tidligere har jobbet mange år med oljemarkedsanalyse blant annet for olje- og energidepartementet.

Hun tror råvaremarkedene vil merke det aller mest.

– Det blir heller ikke like enkelt for myndighetene å bare gi mer gass gjennom stimulanser. Som stimulanseverktøy er boligmarkedet veldig effektivt. Du får dermed heller ikke et Kina som kan steppe inn og stimulere kraftfullt når økonomisk vekst ellers i verden blir svakere. Den bufferen forsvinner, sier Chen.

Denne uken signaliserte de øverste lederne i Kina at det ville komme mer støtte til eiendomssektoren i tillegg til å stimulere til økt forbruk. Det kom dog ingen løfter om store støttepakker for å løfte økonomien.

Chen tror ikke myndighetene vil tillate en skikkelig krise.

– En måte å tolke det som har skjedd hittil på er at de ser at det er svakheter, men at det ikke er uoverkommelig. Sannsynligheten for at det blir en langvarig krise i boligsektoren og i kinesisk økonomi er fremdeles relativt liten. Risikoen har økt litt, men det er ikke mitt base case, sier hun.