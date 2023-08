Artikkelen fortsetter under annonsen

Lars Kristian Kildahl (40) blir ny daglig leder i Kjell Inge Røkkes toppselskap TRG. Han tar over etter Olav Revhaug (73), som har vært en av Røkkes nærmeste medarbeidere gjennom mange år.

– Olav er 73 år og har jobbet med Kjell Inge Røkke i 33 år. Han er ferdig med verneplikten, sier Akers kommunikasjonsdirektør Atle Kigen på vegne av TRG.

– Det er et godt planlagt vaktskifte. Olav Revhaug fortsetter også i TRG, men ikke på fulltid, sier han.

Lars Kristian Kildahl er ny daglig leder i TRG as og TRG Holding as. (Foto: Aker Energy) Mer...

Et hakk opp

Kildahl har tross sin relativt unge alder jobbet i Røkke-universet siden 2009. Han har vært ansvarlig for investorkontakt i Aker, var i investeringsteamet fra 2009-2014, har jobbet med forretningsutvikling i Aker BP fra 2015 til 2017 og som finansdirektør i Aker Energy fra 2018 til våren 2020.

Etter det har han vært finansdirektør i Røkkes toppselskap TRG. Frem til nå.

Lederskiftet fremkommer i en børsmelding fra Aker etter børsslutt torsdag. I samme melding fremgår det at Kildahl gjennom sitt heleide selskap Kila Invest har kjøpt 23.333 b-aksjer i TRG Holding fra Røkkes heleide selskap TRG (The Resource Group TRG as).

TRG Holding er det selskapet som mottar utbytte fra Aker.

Kildahl har nå en eierandel på rundt 0,05 prosent i TRG Holding. Transaksjonen ble gjort basert på en underliggende verdi på 650 kroner per Aker-aksje, men var justert oppover for «other items».

Om man bare tar utgangspunkt i de 650 kronene per aksje, vil det være et kjøp for rundt 15 millioner kroner.

Nære medarbeidere med

Inntil nylig var toppselskapet eid 96,5 prosent av Kjell Inge Røkke, mens den resterende andelen var fordelt likt mellom barna Elisabeth og Kristian Røkke – 1,75 prosent hver.

I juni ble det imidlertid gjort endringer på toppen, slik at eierskapet ble byttet om til direkte eierskap i TRG Holding.

Dermed er Kjell Inge Røkke nå eneeier helt på toppen, i TRG.

Han sitter fortsatt på størst eierandel i form av a-aksjer i TRG Holding, mens hans to nære medarbeidere – avtroppende TRG-sjef Olav Revhaug og Aker-sjef Øyvind Eriksen – har b-aksjer i selskapet. Det samme har nå Kildahl. Elisabeth Monsen Røkke sitter med d-aksjer, mens broren sitter med c-aksjene.

Etter det DN kjenner til, følger de to aksjeklassene søsknenes familiegrener, og har samme rettigheter som a-aksjer med unntak av begrensninger på omsettelighet av c- og d-aksjer.