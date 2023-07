Artikkelen fortsetter under annonsen

Nytt år, nytt Røkke-utbytte.

Slik han har hatt for vane i mange år, tok den Sveits-baserte milliardæren ut nok en stor sum fra The Resource Group (TRG) i fjor. Det ferske årsregnskapet viser at det er tatt ut et ordinært utbytte på 400 millioner kroner og et tilleggsutbytte på 473 millioner kroner – til sammen nærmere 900 millioner kroner.

Ifølge DNs beregninger har Røkke hentet ut rundt syv milliarder kroner siden 2008.

I 2021 tok Røkke ut en halv milliard kroner i utbytte, etter å ha avstått fra å ta noe som helst i 2020. Det foreløpige toppåret for utbetalinger var i 2019, da Røkke først tok ut 614 millioner kroner i ordinært utbytte, fulgt av et ekstraordinært utbytte på 681 millioner kroner, til sammen 1,3 milliarder kroner.

TRG er det øverste selskapet i Røkke-systemet.

Akers kommunikasjonsdirektør Atle Kigen opplyser til DN at Røkke ikke har noen kommentar utover det som står i det nylig avlagte regnskapet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stor nedskrivning i Ghana

Det ferske regnskapet viser at morselskapet gikk med rundt 600 millioner kroner i underskudd i fjor. Det er en kraftig nedgang fra året før, da overskuddet var på 1,4 milliarder kroner.

I styrets årsberetning pekes det på at det negative resultatet primært skyldes nedskrivninger i TRG Energy, Røkke-selskapet som skulle satse på olje i Ghana. I fjor skrev TRG ned aksjeinvesteringen i TRG Energy med 960 millioner kroner, samt en nedskrivning av et lån på 949 millioner kroner. Det var tidligere i år at TRG Energy ga opp en av en av sine oljeblokker i Ghana. Og ikke lenger etter det ble meldt at lisensen skulle tilbakeleveres, kom nyheten om at Aker Energy – som eide naboblokken – kjøpes opp, og at Røkke og Aker dermed var helt ute av Ghana.

Ved årsskiftet var egenkapitalen i TRG på ni milliarder kroner, mens gjelden var på drøye to milliarder kroner.

På konsernnivå beløper egenkapitalen seg til 56 milliarder kroner av totale eiendeler på i overkant av 100 milliarder kroner.

Ute av toppselskapet

Inntil nylig var toppselskapet eid 96,5 prosent av Kjell Inge Røkke, mens den resterende andelen var fordelt likt mellom barna Elisabeth og Kristian Røkke – 1,75 prosent hver.

Tidligere i juni ble det imidlertid gjort endringer på toppen, slik at eierskapet ble byttet om til direkte eierskap i TRG Holding, som kun mottar utbytte fra Aker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dermed er Kjell Inge Røkke nå eneeier helt på toppen, i TRG.

Han sitter fortsatt på størst eierandel i form av a-aksjer i TRG Holding, mens daglig leder Olav Revhaug og Aker-sjef Øyvind Eriksen har b-aksjer i selskapet. Elisabeth Monsen Røkke sitter med d-aksjer, mens broren sitter med c-aksjene.

Etter det DN kjenner til, følger de to aksjeklassene søsknenes familiegrener, og har samme rettigheter som a-aksjer med unntak av begrensninger på omsettelighet av c- og d-aksjer.

Les også: Kjell Inge Røkke selger penthouseleilighet

Opprettet nye selskaper

I mars i år opprettet Elisabeth Monsen Røkke holdingselskapet Shanti Holding og Kristian Monsen Røkke opprettet Riverrun Holding.

Det er disse selskapene som har fått hver sin andel av TRG Holding. Dette kalles for en fisjon – der deler av det eksisterende selskapet, i dette tilfellet TRG, overføres til ett eller flere selskaper, altså Shanti og Riverrun, som da vil ha direkte eierskap i TRG Holding.

Kjell Inge Røkke utvandret til Sveits i fjor høst. Datteren Elisabeth endret nylig postadresse til samme leilighetskompleks som faren i Lugano-området, men er ikke registrert som utvandret.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.