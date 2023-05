Artikkelen fortsetter under annonsen

Industribyggeren Kjell Inge Røkkes (64) datter, Elisabeth Monsen Røkke (36), har endret postadresse fra Huk Aveny på Bygdøy til Lugano i Sveits, viser en oppdatering fra Folkeregisteret. Endringen er registrert den 8. mai.

Mer spesifikt har Monsen Røkke fått postadresse «Via Roncone 22». Det er også adressen til leilighetsresorten «Collina d’Oro», der faren og en rekke andre Sveits-utflyttere har bosatt seg.

Monsen Røkke har fortsatt bostedsadresse på Bygdøy, og står dermed ikke som utvandret. Dagens Næringsliv har spurt Røkkes pressetalsmann Rolf Nereng om en kommentar til adresseendringen, men ikke fått svar.

I 2021 hadde Monsen Røkke en ligningsformue på 371 millioner kroner og betalte 3,1 millioner kroner i skatt.

Resort Collina D'Oro Lugano, leilighetskomplekset der blant andre Kjell Inge Røkke og barnehagearvaing Eystein Sævereid Aase har bosatt seg. (Foto: Mikaela Berg)

Flere verv

Elisabeth Monsen Røkke er blant annet styremedlem i farens selskaper Trg holding as og The Resource Group Trg as. I sistnevnte har hun og broren Kristian fått en eierandel på 1,75 prosent som forskudd på arv.

I tillegg representerer hun Aker Biomarine i som styremedlem i The Antarctic Wildlife Research Fund. I 2019 registrerte hun selskapet Pneuma Impact as. Selskapet har en innskutt egenkapital på en million kroner, og formålet skal være å investere i aksjer og andre verdipapirer.

«Et krevende valg er tatt. Jeg har flyttet fra Asker til Lugano i Sveits. » Slik innledet Kjell Inge Røkke det berømte brevet fra september 2022. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Elisabeth Monsen Røkke har tidligere fortalt offentlig at hun studerte medisin. Ifølge Kapital ble disse studiene avbrutt. Kapital har også skrevet at hun har en bachelor i økonomi fra University of San Francisco. DN omtalte høsten 2021 at Monsen Røkke og samboeren Morten Eikebu hadde bladd opp 39 millioner kroner for en villa på Huk Aveny.

I Kapitals siste oversikt over Norges 400 rikeste ble Kjell Inge Røkkes reelle formue anslått til 43,5 milliarder kroner. Investoren har tidligere gjort det klart at hans fire barn ikke skal arve hele formuen, ettersom han skal gi bort mye til allmennyttige formål.

Flere arvinger

Listen over velstående nordmenn som tar med seg formuen til Sveits blir stadig lengre, blant annet fordi en rekke unge arvinger de siste månedene har meldt flytting. DN har så langt kartlagt godt over 50 formuende som har flyttet til Sveits, hvorav 18 er arvinger til noen av landets største formuer.

Dette er arvingene som flyttet til Sveits Kristoffer Reitan (24). Golfspiller og sønn av dagligvarearving Magnus Reitan. Faren har kontrollen, mens Kristoffer Reitan og søsteren nå eier 99 prosent av investeringsselskapet MVK Capital.

Viktoria Reitan (22). Artist under navnet «bbyivy» og datter av dagligvaremilliardæren Magnus Reitan. Hun og broren eier nå 99 prosent av investeringsselskapet MVK Capital, som eier en tredjedel av Reitan-konsernet.

Ingrid Gjelsten (21). Sprangrider og datter av investor og milliardær Bjørn Rune Gjelsten. I januar ble det kjent at hun arver 80 prosent, som tilsvarer 16 milliarder kroner, av farens imperium.

Alexandra Haudemann-Andersen (33). investor og datter av investor Jan Haudemann-Andersen. Han overførte 90 prosent av aksjekapitalen i investeringsselskapet Datum til henne.

Synne Måsøval (18). Datter av oppdrettsmilliardær Lars Måsøval fra Frøya. Har arvet 78 prosent av farens oppdrettsmilliarder.

Thomas Neslein (33). Milliardærarvingen meldte flytting til Lugano i november. Neslein er viseadministrerende direktør i eiendomsselskapet Pecunia, som eies av faren Petter Neslein.

Rikke Sandvold (30). Jobber som livsstilsinfluenser. Datter av BikBok-gründer og milliardær Kenneth Sandvold.

Joachim Sandvold (34). Sønn av Bik Bok-gründer Kenneth Sandvold (69), er daglig leder i eiendomsselskapet Sandvoldgruppen as.

Betine Erla Sandvold (35). Datter av eiendomsmilliardær Kim Erla, hadde en ligningsformue på 280 millioner kroner i 2021. Gift med Joachim Sandvold.

Helge Hatteland (28). Sønn av investor Jakob Hatteland og bor i Nidwalden i Sveits.

Ole-Kristian Nergård (30). Fiskeriarving og investor. Nergårds formue stammer fra familiebedriften Nergård, et trålrederi på Senja, som ble solgt. 30-åringens investeringsselskap Lysnes Invest hadde et resultat på 20 millioner kroner i 2021.

Henrik Nordvik (39). Sønn av eiendomsutvikler Hans Øivind Nordvik. I 2021 hadde Henrik Nordvik en skattelignet formue på 52,6 millioner kroner

Eystein Sævareid Aase (39). Sønn av Sigurd Steen Aase og Eli Sævareid, som står bak barnehagekonsernet Trygge Barnehager, flyttet til Lugano.

Henrik Bergesen (40). En av arvingene til Morten Sigval Bergesen, tok med seg en ligningsformue på 700 millioner kroner til Sveits i desember.

Ninja Tollefsen (37). Datter av eiendomsmilliardæren Ivar Tollefsen og flyttet nylig til Lugano i Sveits. Hun er sammen med sine brødre arving til en av landets største formuer. Tollefsens Heimstaden var verdsatt til rett i underkant av 350 milliarder ved utgangen til 2022.

Flere arvinger av hotelleier Lars Wenaas har nylig meldt flytting til Sveits. Datteren Trude Wenaas (49) har flyttet med barn og mann, samt hennes niese Celina Wenaas Myrann (27). Alle har store formuer som følge av at de eier B-aksjer i faren og bestefarens konsern Wenaasgruppen.

Phoebe Hveem Lier (28) og Peder Rye Lier (35). Ekteparet har arvet hver sin eiendomsformue og flyttet til Lugano.

I februar ble det kjent at eiendomsmilliardæren Ivar Tollefsen hadde overført b-aksjene i Fredensborg til datteren Ninja Tollefsen før hun flyttet til byen Lugano i Sveits. Overførselen tilsvarte verdier på rundt 45 milliarder kroner, og sikret far Tollefsen en betydelig mindre skatteregning. Samtidig blir han sittende igjen med kontrollen og A-aksjene i selskapet.

Også Reitan-arvingene Kristoffer (24) og Viktoria (22) fikk en formuesoverføring på rundt 20 milliarder kroner da de flyttet til Sveits i fjor. Ingrid Gjelsten (21), som er datteren til investoren og milliardæren Bjørn Rune Gjelsten, fikk overført 80 prosent av Gjelsten-imperiet før hun flyttet til Sveits. Faren la den gang ikke skjul på at generasjonsskiftet kom tidligere enn planlagt og skyldes økte skatter.

