Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er helt klart at det har vært tøffe tak. Midt oppi tapet av en ektemann og pater familias for mine tre barn og meg, så måtte jeg tre inn i rollen som leder av familieselskapet, og et sprell levende kontorfellesskap, sier Monica Staff til DN.

Staff-Gruppen fikk i fjor et underskudd på 85 millioner kroner. Det meste av underskuddet knyttes til tap på investeringer.

Tapene bidro til at selskapet hadde en negativ egenkapital på 3,5 millioner kroner ved utgangen av fjoråret. Ifølge regnskapet, som først ble omtalt i Finansavisen, ble de bokførte aksjeverdiene mer enn halvert gjennom fjoråret.

Selskapet bokførte et en nedskrivning av finansielle eiendeler på 24 millioner kroner.

Staff Gruppen, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning -52,3 9,9 -% Driftsresultat (ebit) -56,8 4,8 -% Resultat før skatt -84,9 0,3 -%

Bygget formue på dagligvare

Lars Staff døde i fjor, 61 år gammel. Han arvet en stor grossist- og kaffevirksomhet. Etter at den ble solgt, opererte Staff som investor innen eiendom og verdipapirer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Da ektemannen døde, gikk Monica Staff (61) inn i rollen som toppsjef i det familieeide selskapet. Resultatmessig fikk hun en krevende start.

Hun viser til at det negative resultatet i 2022 skyldes nedskrivning av strategisk langsiktige investeringer.

– Driften i selskapene går veldig bra og som forventet eller over forventning. Imidlertid vil det være perioder hvor aksjekursene går sine egne veier, og ikke nødvendigvis gjenspeiler utviklingen i den underliggende driften i selskapet. Det er merverdier i balansen som ikke fremkommer i regnskapet, sier Monica Staff til DN.

Brutalt aksjefall

En av investeringene som Staff-Gruppen har blant annet eid en betydelig post i det børsnoterte selskapet Nykode Therapeutics.

Kreftvaksineselskapet var blant de store taperne på Børsen i fjor med et fall på nærmere 70 prosent. Med en million aksjer plassert i selskapet, og et fall fra 80 til 28 kroner aksjen, ble papirtapene betydelig.

Ketchupeffekt

Som investor gikk Lars Staff blant annet inn i kontoreiendom. På Aker Brygge eide han det som omtales som Norges dyreste kontor, kalt «Soppen». Bygget ble solgt, men parallelt bygget Staff opp kontorfellesskapet Inwester.

Les også: Deler aksjetips og champagne

Inn i markedet for kontorfellesskap har det kommet en rekke aktører, mens markedet for næringseiendom har falt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi er ikke direkte eksponert i næringseiendom, så jeg tror ikke jeg skal mene så mye om det. Annet enn at alle sitter vel og venter på rentetoppen, for å kunne ha noenlunde forutsigbarhet fremover. Så da vil jeg tro vi vil se en ketchupeffekt, sier Monica Staff.

Hun mener at kontordelingsaktører som Regus og Wework har aldri har vært reelle konkurrenter for Inwester. Og peker på at kombinasjonen av highend- lokaler med en høy servicegrad og faglig nettverk skiller seg ut fra andre aktører som har kommet inn i markedet.

– Inwester retter seg kun mot leietagere som driver innenfor verdipapirer, eiendomsinvesteringer og noe direkte eierskap i selskaper, sier Staff.

Les også: Denne grafen har ikke vært så høy siden før finanskrisen

Inwester hadde i fjor en omsetning på syv millioner. Ifølge Monica Staff er det stor pågang av leietagere til tross for

– Det har gitt meg enorm glede og energi å ta fatt i den fine gjengen av leietagere som vi har på Inwester. Vi har en kjerne av meget oppegående, kunnskapsrike og energiske leietagere. Eller, samboere, som vi kaller oss internt.

Solgte toppleilighet

Monica Staff er kjent som tidligere styreleder i det omstridte nettstedet Resett som ble avviklet i fjor.

Etter mannens død, overtok Monica Staff mannens A-aksjer i Staff-Gruppen og kontrollerer nå til sammen 41 prosent av aksjene i konsernet. De tre barna sitter på 59 prosent av aksjene.

Les også: Solgte luksusleilighet med saftig rabatt til skatteparadisselskap

Tidligere i år solgte Monica Staff toppleiligheten i det fornemme bygården i Kruses gate 11 for 75 millioner kroner. Det var betydelig lavere enn den opprinnelige prisen på 100 millioner kroner.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.