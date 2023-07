Artikkelen fortsetter under annonsen

2022 ble et godt år for den 26 år gamle norske skisensasjonen Johannes Høsflot Klæbo, som gjennom investeringsselskapet JKH as fikk et driftsresultat på 8,8 millioner kroner. Det var en nedgang på en drøy halv million kroner fra året før, viser regnskapstallene.

Klæbo så da sitt snitt til å ta ut 6,8 millioner kroner i utbytte til sitt holdingselskap, før seks millioner av dem gikk i egen lomme. Uttaket medførte at egenkapitalen i selskapet forble uendret på nøyaktig fem millioner kroner.

Brorparten av Klæbos eiendeler er bundet opp i bankinnskudd, kontanter og kundefordringer, fremkommer det av regnskapet. Selskapet hadde for øvrig inntekter på 12,6 millioner i 2022.

JKH as, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 12,6 11,2 12,5 % Driftsresultat (ebit) 8,8 9,5 -7,4% Resultat før skatt 6,8 7,4 -8,1%

Forretningssuksess

DN har tidligere skrevet om at Klæbo sammen med skikameratene Niklas Dyrhaug og Emil Iversen investerte i det norske finansteknologiselskapet Defero, og det med god avkastning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selskapet ble i fjor oppkjøpt av det amerikanske pe-fondet (private equity) Corsair Capital, for 200 millioner kroner. Med hans eierandel på 0,18 prosent, betyr det at Klæbos andel var 360.000 kroner fra transaksjonen.

Dyrhaug, som selv hadde en eierandel på 0,94 prosent, forklarte at han var først ute med å oppdage selskapet.

– Jeg investerte i Defero fordi jeg syntes de hadde en god idé, og så pitchet jeg ideen for resten av gutta. Jeg fikk et inntrykk av at selskapet var styrt av folk med gode planer og ambisjoner. Så prøver jeg å følge litt med på oppstartsbedrifter, sa Dyrhaug i fjor. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.