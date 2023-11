Artikkelen fortsetter under annonsen

Tidligere Bank Norwegian-sjef Klara Lise Aasen er blitt utnevnt som ny administrerende direktør i Sparebank 1 Østlandet, fremgår det av en melding mandag morgen.

Hun tar over for Richard Heiberg, som går av med pensjon 1. april 2024.

Aasen blir den første kvinnelige toppsjefen i sparebankens historie.

– Dette er en drømmerolle for meg, hvor jeg i samarbeid med nye kolleger kan dra veksler på tidligere erfaringer og bidra til å styrke Sparebank 1 Østlandets posisjon på Østlandet ytterligere, sier hun i en børsmelding.

Aasen var sjef i Bank Norwegian fra 2021 og frem til våren 2023 og er utdannet revisor fra Norges Handelshøyskole. I tillegg til toppjobben i Bank Norwegian har hun hatt ulike direktørroller i DNB og Nordea, i tillegg til styrearbeid i Veidekke.

Hun kommer sist fra stillingen som divisjonsdirektør for Corporate Banking i DNB.

Styreleder Siri J. Strømmevold er full av lovord om den påtroppende sjefen.

– Hun er en fremoverlent og resultatorientert person som har vist evne til å fokusere på lønnsom vekst og lansere vellykkede satsinger. Samtidig er hun opptatt av å skape en tillitsbasert organisasjon hvor ansatte blir sett og satset på.