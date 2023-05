Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er to faktorer som dominerer det amerikanske markedet om dagen, kunstig intelligens (KI) og gjeldstaket i USA.

Like før helgen fikk de amerikanske børsene et solid løft av forventninger om at KI skal bli en drivkraft som øker produktiviteten, fremmer innovasjon, forbedrer ressursallokeringen og optimaliserer prisene. Samtidig kom det nyheter om gjeldstak-dramaet.

De tone angivende amerikanske børsindeksene åpnet med oppgang tirsdag etter helgens nyheter om at president Joe Biden og republikaneren Keving McCarthy kom frem til en prinsippavtale.

Ved endt handelsdagen klokken 22.00 så børsindeksene slik ut tirsdag:

Industritunge Dow Jones falt 0,1 prosent

Teknologiindeksen Nasdaq Composite steg 0,3 prosent

Samleindeksen S&P 500 endte flatt.

Samtidig falt oljeprisen over fire prosent i statene i løpet av handelsdagen – det dro med seg oljegigantene, som APA Corp, Devon Energy og Halliburton, ned over tre prosent. Det tynget samleindeksen S&P 500.

Over halvparten enige

President Joe Biden har vært under press for å få på plass en avtale om gjeldstaket for amerikansk statsgjeld. Aldri før har USA, som er syltet i gjeld på drøye 31.000 milliarder dollar, havnet i mislighold – og politikerne har nå jobbet frem en prinsippavtale for å forhindre nøyaktig det.

Det haster for amerikanske politikere å komme til enighet om gjeldstaket. Joe Biden skal legge frem avtalen for Kongressen som skal stemme over forlaget onsdag. (Foto: KEVIN LAMARQUE/Reuters/NTB) Mer...

I helgen kunne Biden og republikaneren Kevin McCarthy endelig melde at en avtale var på plass. Dermed kan det se ut til at amerikanske politikere likevel ikke sender verden ut i en finansiell katastrofe, noe enkelte markedsaktører gjennom kjøp av CDS-instrumenter for amerikansk statsgjeld har posisjonert seg for.

Likevel er Biden avhengig av at avtalen blir godkjent av Kongressen, avstemningen vil skje onsdag denne uken. Republikaneren Patrick McHenry i Representantenes hus sier at over halvparten av partifellene støtter kompromissforslaget om å heve USAs gjeldstak.

McHenry leder finanskomiteen i underhuset av den amerikanske kongressen. Han er ikke i tvil om at forslaget vil bli godkjent i Representantens hus.

– Med et knapt flertall i huset har vi det mest konservative resultatet vi muligens kunne fått, sier han.

Republikanerne kontrollerer huset med 222 representanter mot Demokratenes 213. For å få et vedtak trengs 218 stemmer.

Tirsdag klokken 21.00 norsk tid hadde behandlingen av forslaget i Representantens hus begynt. Skulle lovforslaget gå gjennom i huset, venter en ny runde i Senatet. Der trengs det 60 stemmer for å få loven vedtatt. Der har Demokratene 51 av de 100 setene.

Kutt i statlige utgifter

USAs finansminister Janet Yellen har tidligere uttalt at 1. juni – torsdag denne uken – er en slags tidsfrist der USA kan gå tom for penger til å betjene gjeld om det ikke er enighet. Forrige uke utsatte hun dette anslaget til 5. juni.

Republikanerne har stått fast på at de vil ha kraftige kutt i offentlige utgifter før de går med på å øke statens låneramme. Demokratene er på sin side ikke villige til så store kutt i offentlige utgifter, og vil hegne om velferdsordninger, skriver NTB.

Avtalen innebærer at gjeldstaket blir utsatt til januar 2025, som vil si at det vil foregår forhandlinger etter neste presidentvalg. Samtidig kommer det frem at avtalen innebærer visse kutt i statens utgifter, men det er på langt nær de omfattende kuttende flere av republikanerne ønsket.