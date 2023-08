Artikkelen fortsetter under annonsen

Begge partene bekrefter møtet, som ble avholdt i Konkurransetilsynets lokaler i Bergen.

Fra tilsynet stilte både konkurransedirektøren, avdelingsdirektør Gjermund Nese og flere andre.

– Dette var et møte Huseierne hadde bedt om. Det er naturlig for oss å høre deres oppfatning av både konkurransesituasjonen i bankmarkedet, og deres vurderinger av dette kundeoppkjøpet, sier Nese til DN.

Fra Huseierne stilte generalsekretær Morten Meyer og forbrukersjef Carsten Pihl, som er sterke motstandere av avtalen som vil sikre at Nordea tar over hele personkundeporteføljen til Danske Bank. Årsaken til salget er at Danske Bank vil ut av det norske personmarkedet.

Porteføljen teller rundt 285.000 personkunder, og samlede utlån på rundt 200 milliarder kroner.

Frykter marginøkning

– Dette vil svekke konkurransen. Til syvende og sist kan marginene også øke. Vi opplever at Konkurransetilsynet lyttet godt til det vi hadde å si, sier Huseiernes forbrukersjef Carsten Pihl.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han sier de ba om møtet med tilsynet allerede da oppkjøpet ble annonsert i juli.

Konkurransetilsynet understreker at de ennå ikke har startet en formell vurdering av hvorvidt de skal stanse Nordeas kundehamstring fra sin konkurrent, ettersom den såkalte konkurransemeldingen ikke er sendt inn enda. Nese venter at den kommer om kort tid.

– Og så skal dere vurdere å sette ned foten?

– Ja, dette er en sak Konkurransetilsynet skal behandle, og oppkjøpet kan ikke gjennomføres før vi eventuelt har godkjent det.

– Er konkurransen god i bankmarkedet i dag?

– I utgangspunktet er det lagt til rette for god konkurranse, ved at det er mange banker til stede i markedet, men med lokale forskjeller. Men det er noen grunner til å stille spørsmål ved konkurransen. For eksempel har bankene har en tendens til å løpe i flokk i sin rentesetting, svarer Nese.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forbrukersjef Carsten Pihl i Huseierne. (Foto: Øyvind Elvsborg) Mer...

– Ingen god løsning

Huseierne mener selv Nordea-kjøpet er en «no-brainer».

– Vi har egentlig bare tre storbanker som er til stede i hele landet. Det er DNB, Nordea og Danske Bank. Å ta vekk én av de, er ingen god løsning.

– Men Danske Bank skal ut av Norge uansett?

– Ja, men da er det ingen god løsning at en av de største gjenværende bankene blir enda mer dominerende.

Han mener konkurransesituasjonen i bankmarkedet i Norge allerede er for dårlig.

– Oversikten forbrukerne får om lokale aktører er for dårlig, informasjonen om rentebetingelser er for dårlig, og marginene er høye.

Ifølge en undersøkelse fra Forbrukerrådet byttet syv prosent bank i 2022, mens 16 prosent av bankkundene reforhandlet lånet.

– Og dette er altså i året med tidenes renteøkninger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.