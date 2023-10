Artikkelen fortsetter under annonsen

Det manglet ikke på ambisjoner da Svein Arne Sørgård (55) ble intervjuet i DN med nyheten om at ACX Music hadde blitt priset til 70 millioner kroner i en kapitalinnhentingsrunde der blant annet den profilerte oljeservicegründeren Ståle Kyllingstad kom inn på eiersiden.

Sørgård uttalte da at det var «en klar plan frem mot 2026» og at en børsnotering lå i kortene. Selskapet hadde utviklet en app som tilbød innhold for «blodfans» av Ultimate Fighting Championship (UFC) og som var i skjæringspunktet mellom musikk og innhold, som han selv beskrev det.

Nå er det klart at ACX Music er konkurs, etter at styret meldte oppbud fredag. Selskapet har til sammen tapt over 80 millioner kroner de siste fem årene.

– Det føles tungt, fordi vi jobbet med planen frem mot 2026 helt inntil i forrige uke, sier Sørgård til DN dagen etter oppbudsbegjæringen.

Stilte ikke opp

Sørgård er opprinnelig fra Kirkenes, men har tilbrakt store deler av livet både i USA og Asia. Han er utdannet ingeniør i Forsvaret, og har blant annet designet verdens mest eksklusive høyttaleranlegg for bilprodusenten Aston Martin.

Etter at han startet opp ACX Music i 2017 tok det fire år før selskapet ble priset til 70 millioner kroner i 2021. Selskapet hadde da utviklet og lansert appen UFC Ultimate Sounds, som bare har vært tilgjengelig i USA på grunn av musikkrettighetshensyn. Den var lagt opp som en abonnementstjeneste.

Ifølge Sørgård var målet å bygge ut appen til flere sporter. Det var imidlertid før man måtte innse at kassen ble tømt i et for stort temp og konkursbegjæringen ble et faktum fredag.

– Det var i fjor det skar seg. Vi skulle hente et beløp vi hadde behov for fra en veldig spennende investor, men da det kom til stykket stilte vedkommende aldri opp med pengene. Det satte oss tilbake i år, sier Sørgård, som ikke vil gå nærmere inn på beløpet eller hvem investoren var.

Alt han sier er at det var snakk om «mye penger» og at disse skulle brukes til ekspansjon i Europa.

– Vi har jobbet steinhardt gjennom 2023 for å finne nye investorer, men markedet er knalltøft. Det er beklagelig, fordi vi hadde noe vanvittig spennende på gang, fortsetter Sørgård.

Gründeren og den daglige lederen opplyser at selskapet frem til oppbudet hadde vært drevet på penger fra de største eierne, som blant annet inkluderer Anders Grindlands Grinland Holding. Han innkasserte en gevinst på 200 millioner kroner i 2010, da Nimsoft ble solgt til et amerikansk programvarekonsern. Han var største eier med 33,4 prosent av aksjene.

– Det ble nok for de største eierne, som har støttet oss det siste året, sier Sørgård.

Utenom Grindland var det amerikanske fondet Thoroughbred Partners nest største eier med 30,1 prosent av aksjene. Nedover på listen finnes flere kjente navn som milliardær Knut Gustaf Aspelins Artel as (fem prosent), den tidligere ABG Sundal Collier-toppen Jarle Norman-Hansen (én prosent) og nevnte Ståle Kylligstads IKM Gruppen (to prosent).

Egenkapitalen tapt

I oppbudsbegjæringen heter det at styret har opplyst om en samlet gjeld på 46 millioner kroner, og at de samlede verdiene igjen i selskapet summerer seg til om lag 150.000 kroner.

Retten har lagt opplysningene i oppbudsbegjæringen til grunn.

«Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet er illikvid», heter det i kjennelsen.

ACX Musics årsregnskap for 2022 viste inntekter på 3,8 millioner kroner og et resultat før skatt på minus 29,5 millioner kroner.

Dermed ble egenkapitalen tapt, og sto ved utgangen av 2022 på minus 6,8 millioner kroner.

Hva som skjer videre sier Sørgård at er for tidlig å si.

– Vi har en tung periode hvor vi skal gjennom bobehandlingen nå, hvor vi skal få hodet over vann. Det kan være at deler av teknologien er interessant for andre.

På sine egne hjemmesider presenterer selskapet seg som en «branding-spesialist», gjennom bruk av musikk. Selskapet hadde på oppbudstidspunktet syv ansatte, men hadde i løpet av levetiden rukket å åpne kontorer i både Oslo, Barcelona og Las Vegas i USA.