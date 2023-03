Artikkelen fortsetter under annonsen

I februar økte antall konkurser med nær 40 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, ifølge tall DN har innhentet fra Brønnøysundregistrene. Også de to foregående månedene økte konkurstallene kraftig.

Og konkursene blir ikke bare flere - de blir også større. Selskapene som gikk konkurs i februar hadde en samlet omsetning på 2,73 milliarder kroner, ifølge Fair Group. Det er over 1,7 milliarder kroner høyere enn samme måned i fjor. 1185 personer mistet jobben som følge av konkursene i februar - mot 474 personer i fjor. Den størst bidragsyteren til det var de rundt 400 ansatte som mistet jobben da flyselskapet Flyr måtte kaste inn håndkledet.

Også offshorerederiet DOF, privatflyselskapet Airwing og netthandelsbutikken Stayclassy gikk konkurs i februar.

Tallene viser en økning i antall konkurser innen bygg- og anlegg på over 50 prosent. Men i detaljhandelen og serveringsbransjen er økningen enda større. I begge bransjene er det snakk om mer enn en fordobling fra samme periode i fjor.

– Vi ser nå en klar trend. Etter to måneder er vi på de samme høye nivåene i antall konkurser som i rekordårene 2018 og 2019, sier Brit Elise Melhus. Hun er analytiker i Dun & Bradstreet.

Da gikk omtrent 5000 norske selskaper konkurs hvert år.

– Jeg blir ikke overrasket over om vi når året er omme havner på de samme nivåene, legger hun til.

Har kuttet til beinet

Melhus sier deres analyser av regnskapene for 2021 fra alle norske selskaper viste tydelig at bedriftene hadde vært flinke til raskt å kutte kostnader og holde igjen på utbetaling av utbytte gjennom pandemien. Det bidro til at antall konkurser både i 2020 og 2021 var unormalt lave. I bunnåret 2021 ble det kun åpnet 3.394 konkurser. Det er det laveste antallet siden 2007, året før finanskrisen.

– Vi så også i pandemien at mange forbrukere fortsatte å handle hos norske selskaper. Ja, selskapene fikk en dropp i inntektene, men resultatene var likevel ganske gode, sier Melhus.

– Men nå blir det verre. For nå opplever bedriftene, og kanskje særlig innen detaljhandel og hotell/restaurant, en uunngåelig kostnadsøkning på råvarer samtidig som det er manko på arbeidskraft. Samtidig holder forbrukerne, som følge av renteøkninger og inflasjon, igjen på pengebruken. Det er en dårlig kombinasjon for bedriftene som allerede har kuttet til beinet, mener hun.

Og legger til:

– Mange har rett og slett brukt opp mulighetene til å kutte kostnader samtidig som inntektene nå uteblir. Da vil mange ikke ha annet valg enn å melde oppbud, sier Melhus.