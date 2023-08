Artikkelen fortsetter under annonsen

Problmenene fortsetter for det kriserammede utelivsfondet Flott Gjort. Tidligere i uke skrev DN at fondet hadde slått to av sine datterselskaper, Flott Life as og Mangelsgården as, konkurs. Nå har entreprenørselskapet Ma Entreprenør as begjært en av Norges største vinbarer, Vin Vin, i Oslo konkurs. Også dette utestedet er eid av Flott Gjort.

Prosjektleder i entreprenørselskapet, Lasse Meuche, skriver til DN i en epost at Vin Vin skylder dem 670.000 kroner i utestående regninger. Kravene forfalt i slutten av 2022, men ifølge Meuche kom de først til en enighet om delbetaling som Vin Vin oppfylte i noen måneder.

– Etter dette så har vi prøvd å få tak i dem igjen uten hell. Vi så derfor ingen annen mulighet enn å begjære dem konkurs, skriver Meuche i eposten.

Rettsmøte

Gründer og utviklingssjef Runar Skjerven Eggesvik i Flott Gjort, som eier Vin Vin Oslo as, bekrefter at Ma Entrepenør er at selskapene som har penger utestående.

– Vi kan bare si at det er deres valg å gjøre det, sier gründer og utviklingssjef i Flott Gjort som eier Vin Vin Oslo as, Runar Skjerven Eggesvik.

Det er blitt kalt inn til et rettsmøte for behandling av konkursbegjæringen 18. august. Dersom konkursen blir besluttet vil det være fjerde konkurs for utelivskonsernet Flott Gjort på kort tid.

Over én million i inkasso

Vin Vin Oslo as har over én million kroner utestående i betalingsanmerkninger, viser tall fra Dun og Bradstreet. Stedet åpnet i fjor høst.

Årsregnskapet for 2022 til viser et negativ driftsresultat på over 5,3 millioner.

Det siste året har det vært omfattende oppussing av kjelleren vinbaren holder til i. Eggesvik forteller at de har brukt mye penger i oppussingen og bekrefter at Ma Entreprenører as er en av aktørene. Stedet er på 700 kvadratmeter, har flere bardisker og sittekapasitet til rundt 180 gjester i tillegg til ståplass for rundt 400 personer.

Vin Vin Oslo as har ni ansatte.

Flott Gjort utesteder Vin Vin

Trekanten

Aku Aku

Bakkekroen

Becco

Dyrk Bryn

Dunk

3kt

Botaniske

Gras

Rent Mel

Melun/Mangelgården (Konkurs)

Olympen (Konkurs)

Velochef

Bass

Dyrk Bryn

Rent Mel Deli Bekkestua

Redningsaksjon

Flott Gjort har hatt en omfattende redningsaksjon det siste halvåret etter at oppstartsåret ble tøffere enn antatt.

Flott Gjort har siden i fjor tatt over eller startet opp flere utesteder og restauranter i Osloområdet, med ambisjon om å bli en sentral utelivsaktør og utvikler i hovedstaden.

Voksende regningsbunker som følge av økte utgifter, mangel på arbeidskraft og kunder har gjort det vanskelig å holde det gående alle stedene, fortalte Eggesvik tirsdag.

Tidligere i sommer stengte Flott Gjort også ned baren og spisestedet Olympen etter konkurs og trakk seg ut av luksusrestauranten Savage.

Eggesvik utelukket ikke at det kunne komme flere konkurser tidligere denne uken, men mente de trolig nærmet seg slutten for Flott Gjorts redningsaksjon etter kriseåret.

– Flott Gjort jobber knallhardt for å komme ut av likviditetsskvisen og det er svært beklagelig at dette går ut over gode leverandører som Ma Entreprenør, sier Eggesvik fredag.

