– Dette er spennende tall som nok skyldes en viss førjulsoptimisme, sier Kari Mette Almskog, administrerende direktør for data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet i Norge.

For konkurstallene oppdatert på formiddagen 30. november viser en overraskende nedgang i konkursene på nær 16 prosent sammenlignet med november i fjor. Måneden før, i oktober, var det stikk motsatt med en økning på 21 prosent.

Tror på julenissen?

Det var i november færre konkurser i alle de store bransjene, inkludert bygg og anlegg (minus 18 prosent) og tjenesteyting (minus 43 prosent) sammenlignet med samme måned i 2022.

Innen detaljhandel var nedgangen på vel 20 prosent og innen hotell/restaurant minus 2,3 prosent. Disse to bransjene har vært særlig hardt rammet av konkurser de foregående månedene.

Hittil i år viser tallene vel 41 prosent flere konkurser i detaljhandelen og 35 prosent flere innen hotell/restaurant. Dette er bransjer med lave marginer som har vært preget av en dyrtid med økte kostnader og lavere etterspørsel.

– Jeg tror nedgangen i konkursene i disse to bransjene henger nøye sammen med at vi nå er inne i en førjulstid, sier Almskog hos Dun & Bradstreet.

– Så på nyåret kan bildet være et helt annet?

– Ja, det kommer nok en kraftig rekyl over nyttår.

