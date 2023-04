Artikkelen fortsetter under annonsen

Fresher Approach, driftsselskapet bak utestedet Horgan's i Hegdehaugsveien i Oslo, er konkurs, fremgår det av en oppbudsbegjæring sendt til Oslo tingrett torsdag.

Utestedet er kanskje spesielt kjent for bakgården som holdt åpent i sommersesongen og for en fullstappet kjeller på nettene.

– Vi har på egen hånd valgt å melde oppbud, etter å ha forsøkt å avhende lokalene siden november i fjor. Uten å ha klart å lande en overtagelse fra andre, blir det dessverre slik, skriver medeier Niels Christian Ditleff i en epost.

I årene etter pandemien brøt ut, har inntektene bare falt og falt, og i oppbudsbegjæringen blir det anslått en samlet gjeld på rundt to millioner kroner. Eiendelene anslås å ha en bokført verdi på cirka 372.000 kroner.

Bostyrer Skiaker sier det er for tidlig å si om det er mulig å finne en kjøper som kan drifte videre.

Pandemien tok knekken

Horgan's åpnet dørene for første gang i desember 1991 og ble tatt over av de nåværende eierne 14 år senere.

I årene frem mot pandemien som brøt ut i 2020 lå den årlige omsetningen på mellom 20 og 30 millioner kroner, mens det nærmere bunnlinjen ble overskudd på over én million i både 2017 og 2018.

I det siste tilgjengelige årsregnskapet for 2021 fremgår det et resultat før skatt på 291.000 kroner av inntekter på 6,1 millioner kroner. Egenkapitalen ved utgangen av året var bokført til 2,5 millioner kroner, mens den samlede gjelden var på 2,3 millioner kroner.

Ifølge medeier Ditleff var Horgan's en solid og trygg virksomhet og en bra arbeidsplass frem til pandemien.

– Nedstengningen kostet bransjen grusomme summer, og støtteordningene fanget overhodet ikke opp de reelle kostnadene vi hadde. For å overleve ble det tatt opp lån fra vår bank DNB, samt innskudd fra oss på eiersiden.

Medeier Niels Christian Ditleff forteller at det ikke lyktes å finne en kjøper til driftsselskapet bak utestedet Horgan's.

Fresher Approach, som altså er driftsselskapet, er eid av Mor Holding as, som har Viking Gruppen as, Thomas Wold, Ditleff og styreleder Ulf Bakke som eiere. Sistnevnte er sønn av finansmannen Svein Erik Bakke, som døde i 2006, bare noen måneder etter at han hadde kjøpt Horgan's til sønnen.

Ulf Bakke og søsteren Siv Bakke Rivenes arvet flere hundre millioner etter farens bortgang.

Ditleff sier at perioden etter gjenåpningen var lovende, men at omsetningen det siste året har vært sviktende «både for oss og i Hegdehaugsveien generelt». Han viser til svekket kjøpekraft blant Horgan's' og naboenes kundebase – personer i 20-årsalderen og oppover.

Han sier også at diskrimineringsloven, som går ut på at det er forbudt å ha andre aldersgrenser enn de som samsvarer med grensene for alkoholservering (18 eller 20 år), «pulveriserte» utestedets studenttorsdager.

– Loven førte til tvungen 20-årsgrense for alle skjenkesteder i Norge og dermed åpnet opp for at mange av 20-åringene ville prøve ut andre alternativer.

Økt husleie

I tillegg til sviktende omsetning viser Ditleff også til kraftig økt husleie som en grunn til at det er meldt oppbud.

– Felleskostnadene fra gårdeier er skyhøye og mangel på strømstøtte til næringslivet gjør ikke driften enklere. Vi har strømregninger på 35.000–50.000 i måneden, sier han.

– Hva slags muligheter er det for å finne en kjøper for boet?

– Vi har forsøkt på dette siden november i fjor. Husleienivået har skremt bort de som har vært interessert. Investeringsviljen i bransjen er nok til stede, men en overtagelse når vi ikke kan vise til overskudd, har vi ikke fått på plass. Hva som skjer med lokalene nå, er vel opp til gårdeier.

– Det er et utested med lang historie, så vi håper det er noen som er villige til å overta, sier bostyrer Skiaker.

Advokat Karianne Evje Skiaker i Haavind er utnevnt som bostyrer. Hun opplyser at det jobbes med å få oversikt over eiendelene i boet.

Hun presiserer at det er for tidlig å si om det er mulig å sikre videre drift.

– Det er et utested med lang historie, så vi håper det er noen som er villige til å overta. Vi har opprettet kontakt med potensielle kjøpere, sier advokaten, som også oppfordrer interessenter til å ta kontakt.

Hun vil ikke gå nærmere inn på hvem boet har kontaktet.

– Vi har ingen tidslinje på hvor lang tid bobehandlingen vil ta, men vi håper på en rask avklaring av et mulig salg.

