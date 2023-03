Artikkelen fortsetter under annonsen

Toppsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog fikk et kraftig lønnshopp i fjor, fremgår det av selskapets ferske årsrapport som ble lagt frem torsdag.

Ombudstvedts totale kompensasjon var i 2021 9,2 millioner kroner. Året etter steg den til nær 24 millioner kroner.

Størsteparten av økningen er opsjoner, gjennom et langsiktig incentivprogram, som ikke er utbetalt i 2022, men har en verdi på nesten 16 millioner kroner. Opsjonene og bonus utgjør 75 prosent av den totale lønnspakken til Ombudstvedt.

Norske Skog har etablert et incentivprogram for ledende ansatte, som består av såkalte syntetiske opsjoner. Forskjellen på syntetiske opsjoner og vanlige opsjoner, er at syntetiske opsjoner ikke gir rett til å motta aksjer – man er nødt til å ta kontantutbetalingen. Syntetiske opsjoner er med andre ord en måte å regne på hva bonusutbetalingen skal være på.

Finansdirektør Rune Sollie gikk på sin side fra totalt 4,4 millioner kroner i 2021 til 12 millioner i 2022. Også for ham var opsjonene en stor del av økningen med 8,4 millioner. Det er det samme som resten av ledelsen fikk, ifølge rapporten.

Av rapporten fremgår det at ledelsens grunnlønn økte med fem prosent i 2022, i tråd med generelle lønninger i Norske Skog.

Ledelsen i Norske Skogs incentivprogram ble etablert i 2019. Da fikk ledelsen opsjoner som først kunne innløses tre år etter tildelingen. I januar i år innløste ledelsen to millioner opsjoner. Ombudstvedt innløste da 546.000 opsjoner og fikk utbetalt 22,6 millioner kroner. Samlet fikk ledelsen, bestående av seks personer, utbetalt 83 millioner kroner.

Da opplyste også selskapet at ledelsen var blitt tildelt nye syntetiske opsjoner. Ombudstvedt fikk 527.000 opsjoner, mens de andre direktørene fikk 272.000 opsjoner.