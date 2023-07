Artikkelen fortsetter under annonsen

Friidrettsutøver Karsten Warholm (27) kan smykke seg med utallige gullmedaljer.

Takket være et OL-gull og verdensrekord på 400 meter hekk under OL i Tokyo i 2021 bykset sunnmøringens ligningsinntekt opp til nær 18 millioner kroner. Samme år var Warholms formue på 16,4 millioner kroner.

Nå er årsregnskapet for 27-åringens selskap Sunn Vekst as offentliggjort. Også her tjente Warholm gode penger. I 2022 hadde selskapet nemlig inntekter på nær 7,6 millioner kroner, mot 5,9 millioner kroner året før.

Resultat før skatt endte på 2,66 millioner kroner i 2022, som er kraftig opp fra 1,78 millioner kroner året før.

E24 omtalte regnskapet først onsdag.

Sunn Vekst AS, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 7,6 5,9 29,1 % Driftsresultat (ebit) 2,6 1,8 48,9 % Resultat før skatt 2,7 1,8 49,4 %

Doblet gjelden

Sunn Vekst er heleid av Warholm, som startet aksjeselskapet tilbake i 2019. Den gang skrev Finansavisen at selskapet ble opprettet for å håndtere inntekter på over ti millioner kroner, etter at Warholms forbundskonto i Friidrettsforbundet ble ansett å ikke strekke til.

I fjor økte egenkapitalen til 4,67 millioner kroner, opp fra 2,6 millioner kroner i 2021. Selskapets gjeld økte fra 1,5 millioner kroner i 2021 til 3,1 millioner kroner i 2022.

Warholms mor, Kristine Gølin Haddal er styreleder i Sunn Vekst, og mormor Elsa Kleppe er styremedlem.

I 2022 sysselsatte selskapet tre årsverk og det ble utbetalt lønninger på til sammen 3,4 millioner kroner. Til sammenligning var lønnsutgiftene på 2,98 millioner kroner i 2021.

Hindret av skade

Selv om Warholm tjente godt med penger etter OL-gull i 2021, ble fjorårets prestasjoner til dels hindret av skader.

Under Diamond League-stevnet i Rabat i Marokko i juni i fjor, måtte Warholm bryte etter den første hekken i øvelsen 400 meter hekk. Grunnen var smerter bak høyre år.

Under VM i juli 2022 i Eugene i USA kom Warholm på syvende plass i samme distanse. En måned senere var imidlertid den da 26 år gamle sunnmøringen mer enn klar nok for å vise verden at han fortsatt var nummer én, da han deltok i EM i München. Her sikret han gull på favorittdistansen 400 meter hekk, og satte attpåtil ny mesterskapsrekord med 47,12 sekunder.