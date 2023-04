Artikkelen fortsetter under annonsen

Handelsdagen tirsdag åpnet med svak nedgang for alle de tre ledende indeksene, men dette har dratt seg til utover kvelden. Ved stengetid klokken 22.00 norsk tid endte det slik:

S&P 500 falt 1,58 prosent

Dow Jones Industrial Average falt 1,01 prosent

Nasdaq Composite falt 1,98 prosent

Tek-giganter leverer kvartalstall

De planlagte høydepunktene tirsdag blir kvartalstallslipp fra de to kamphanene Microsoft og Google-eier Alphabet, som slipper resultater fra et kvartal der selskapene har vært gjennom alt fra jobbkutt til et intenst AI-kappløp. For Alphabet er det forventet en omsetningsvekst på et prosent sammenlignet med fjoråret, skriver CNBC.

Kvartalstallene slippes etter de amerikanske børsene stenger, og ved endt handelsdag var utslagene forholdsvis små for selskapets aksjekurser: Microsoft falt 2,25 prosent, mens Alphabet falt 2 prosent.

Ellers er det særlig handelen i First Republic Bank som stikker seg ut tirsdag.

Bankaksjen lå an til et fall på 25 prosent basert på handelen i futures-kontrakter, etter at banken mandag kveld slapp fasiten for hvor stor innskuddsflukt den kriserammede banken opplevde da bankuroen sto på som verst.

Vært i kontakt med amerikanske myndigheter

Oversikten over mengden innskudd ble offentliggjort gjennom selskapets ferske kvartalsrapport, og i samme anledning meldte banken at det skulle si opp opptil 25 prosent av arbeidsstyrken.

Markedsaktørene er ikke nådige tirsdag, og aksjekursen ble nærmest halvert. Fasit ble et fall på 49,36 prosent.

Det ble uttalt at banken ser etter «strategiske muligheter», men Financial Times skriver at banken sliter med å komme frem til noen løsning, som for eksempel et salg av deler eller hele banken.

Avisen viser til kilder briefet på situasjonen, og skriver at banken har vært i kontakt med amerikanske myndigheter.

Embetsfolk fra Det hvite hus, USAs sentralbank og USAs finansdepartement skal ha gjennomført samtaler med banken de siste dagene, ettersom Biden-administrasjonen blir stadig mer bekymret for at banken er i ferd med å gå tom for tid hva gjelder å gjenvinne tilliten hos investorer og innskuddshavere.

Snakk om oppkjøp eller statlig kontroll

Kildene sier til avisen at et av de mest fremtredende alternativene, er å få noen av de 11 bankene som skjøt inn 30 milliarder dollar i innskudd i First Republic Bank i mars, til å redde banken.

Et annet alternativ er å få det føderale innskuddsforsikringsfondet til å ta kontroll over banken, og tilby statlige garantier for alle innskudd – slik som ble gjort med Silicon Valley Bank.

Én av Financial Times kilder har uttalt at amerikanske myndigheter ikke er bekymret for smitteeffekten av uroen rundt First Republic Bank. Avisen legger til at en indeks for kursutviklingen til regionale, amerikanske banker har falt i underkant av fire prosent tirsdag, hvilket skulle tilsi at uroen blant bankinvestorer er betydelig lavere enn under SVB-kollapsen.

First Republic har vært på jakt etter mulige kjøpere av deler av virksomheten i flere uker, men har så langt ikke lyktes – potensielle oppkjøpere er redde for at risikoen er for stor.

