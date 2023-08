Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har vært for ambisiøse, sier Runar Skjerven Eggesvik, gründer og utviklingssjef i Flott Gjort as.

DN har tidligere skrevet om det ferske utelivskonsernets pengetrøbbel og selskapets redningsaksjon for å bedre likviditeten etter et tøft år siden oppstart.

Nå er også datterselskapene Flott Life as og Mangelsgården as slått konkurs, etter at Flott Gjort tidligere i sommer stengte ned baren og spisestedet Olympen etter konkurs og trakk seg ut av luksusrestauranten Savage.

– Det siste halvåret har vi jobbet med å rydde opp, sier Eggesvik.

Olympen på Grønland stengte ned tidligere i sommer etter konkurs. (Foto: Javad Parsa)

– Voksesmerter

Siden i fjor har Flott Gjort, gjennom ulike datterselskap, åpnet eller overtatt en rekke restauranter og utesteder i Oslo og dermed blitt en sentral aktør i hovedstadens uteliv.

Voksende regningsbunker som følge av økte utgifter, mangel på arbeidskraft og kunder har imidlertid gjort det vanskelig å holde det gående alle stedene, forteller Eggesvik.

– Vi har hatt store voksesmerter. I tillegg startet vi alt samtidig så det ble ikke nok folk på dekk, sier han.

Selv om spisestedet og vinbaren Mangelsgården stengte dørene allerede i mars i år, er det først nå selskapet går konkurs. Før konkursen har Flott Gjort jobbet med å finne løsninger for å unngå at selskapet gikk over ende.

Mangelsgården as hadde en samlet gjeld på i overkant av fire millioner kroner, viser oppbudsbegjæringen til tingretten.

De største tapene må eierselskapet Flott Gjort ta, sammen med gårdeier, ifølge Eggesvik. Han er usikker på hvor mange ansatte som er blitt berørt, men tror de fleste har fått seg jobb.

– Det er skrikende mangel på arbeidskraft i vår bransje så jeg opplever at de fleste har fått jobb. Vi tar også folk med videre i vårt system, sier han.

Flott Life as er imidlertid et bakeri-prosjekt de aldri har kommet i gang med, og det er dermed ingen ansatte som blir berørt av konkursen. Selskapet har hatt i overkant 182.000 kroner i betalingsanmerkninger.

Utelukker ikke flere grep

Flott Gjort as fortalte til DN i fjor at planen var å åpne ti nye utesteder i hovedstaden i løpet av 2022.

– Vi vil skape steder som betyr noe, også et stykke ut av sentrum og inn i oslofolks egne nabolag, sa Eggesvik til DN den gangen.

I dag tror altså Eggesvik de kan ha bommet på timingen.

– Kundene har nok endret sitt mønster etter pandemien, samtidig så vet vi jo at om man skaper noe bra så kommer folk. Da må jeg nok være litt ydmyk og si at vi ikke har vært dyktige nok, sier han.

Eggesvik utelukker ikke at flere selskaper kan bli lagt ned før opprydningsarbeidet er ferdig.

Han tror samtidig at de nærmer seg en avslutning av Flott Gjorts redningsaksjon.

– Stedene som er oppe begynner å vise gode tall, så det begynner å bli gøy igjen. Så skal vi være veldig ydmyke for hvordan gjestene opplever stedene våre og jobbe knallhardt for å bedre resultatene.