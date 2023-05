Artikkelen fortsetter under annonsen

Fra allerede rekordsvake nivåer har kronen svekket seg ytterligere denne uken. I morgentimene onsdag skal det 11,9 norske kroner til for å kjøpe én euro. Den europeiske valutaen ble mer enn ti øre dyrere i løpet av handelsdagen tirsdag, i takt med at oljeprisen falt hele fem prosent.

Bare seks dager tidligere har kronen vært svakere mot Norges viktigste handelspartner, ifølge tall fra markedsleverandøren Infront.

De seks dagene da kronen var svakere enn den er onsdag, var under kronekollapsen da Norge stengte ned i forbindelse med pandemien. Da kostet en euro på det meste 13,14 kroner intradag.

Bred svekkelse

Også mot dollaren svekket kronen seg ytterligere gjennom tirsdagen. Onsdag morgen må en ut med 10,8 kroner for en dollar.

I morgentimene onsdag koster 100 svenske kroner 104,9 norske kroner, mens det britiske pundet handles for 13,5 kroner.

Kronesvekkelsen denne uken kommer i forlengelsen av en lang nedtur for den norske kronen, som har svekket seg mer enn 20 prosent mot euro og 16 prosent mot dollaren det seneste året.

Mer enn ventet

Kronesvekkelsen har fått flere økonomer til å klø seg i hodet, for fallet har vært langt større enn ventet.

I årets første pengepolitiske rapport fra Norges Bank har sentralbanken beregnet at kronen var rundt syv til åtte prosent lavere, enn den teoretisk skulle vært. Rapporten ble lagt frem 22. mars da styringsrenten ble ytterligere hevet – og siden den gang har kronefallet fortsatt.

Oljeprisfallet det siste døgnet er med på å trekke den norske kronen ned. Kronen blir ofte omtalt som en råvarevaluta, og henger tett på utviklingen i energiprisene.

Tirsdag falt oljeprisen fra 79 til 76 amerikanske dollar på to timer. Onsdag morgen ligger oljeprisen på like over 75 dollar fatet.

Urolig marked

Oljeprisfallet førte til spent stemning på aksjemarkedet tirsdag. Hovedindeksen på Oslo Børs endte handelsdagen i kraftig minus. Tungvektere som Equinor og Aker BP falt henholdsvis 2,5 prosent og 3,3 prosent.

Parallelt med oljeprisfallet er bekymringen over banksektoren i USA tilbake. Ledende investorer og analytikere advarer nå om at bankkrisen langt fra er over, etter at tre amerikanske banker på kort tid har kollapset – Silicon Valley Bank, Signature Bank og nå altså First Republic Bank. I tillegg har sveitsiske Credit Suisse gått over ende og blitt slukt av konkurrenten UBS.

Nervøsiteten i markedet sendte storbanker som JP Morgen Chase og Bank of America ned 1,7 prosent og 3,4 prosent. Enda verre ble det for aksjonærene i Pacwest Bancorp, der aksjekursen på det verste hadde et kursfall på over 30 prosent tirsdag.

Utviklingen kommer på starten av det som blir en hektisk uke i finansmarkedene – hvor investorene får servert både inflasjonstall, og ikke minst tre rentebeskjeder, i løpet av de neste 48 timene.

Etterspørsel

Ifølge analytikere DN snakket med tirsdag, kan oljeprisfallet forklares med skuffende jobbtall fra USA, og at kinesiske pmi-rapporter endte lavere enn ventet. Begge faktorene skal ha skapt bekymring for etterspørselen i markedet.

For mange nordmenn utgjør en svakere krone først og fremst at utenlandsturene blir dyrere, og at importerte varer blir dyrere, mens bedrifter som eksporterer vil få mer igjen for varene de selger.