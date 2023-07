Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter Norges Bank slo til med en dobbel renteheving forrige uke, har det vært store svingninger i den norske kronen. På det mest har kronekursen variert med 42 øre og ifølge valutastrateg i Nordea, Dane Cekov, er det grunn til å tro at det vil fortsette.

Fredag offentliggjør Norges Bank sine valutatransaksjoner for juli, og markedsaktørene venter i spenning. Cekov tror ikke sentralbanken vil kunngjøre betydelige kutt i kronesalget.

– Vi tror kun på mindre endringer, en reduksjon på 100 millioner kroner hver dag i juli. Altså en nedgang fra 1,3 milliarder kroner i juni, til 1,2 milliarder i juli, sier han.

Svekket seg tidligere

Cekov begrunner anslaget med den svekkede likviditeten et mindre kronesalg ville medført, hvilket ville resultert i en likviditetspremie på Nibor-renten, altså den renten norske banker gir til hverandre. Det vil kunne medført at rentene for norske bedrifter og husholdninger ville steget ytterligere.

Kronen har tidligere svekket seg rett i etterkant av andre kronesalgkunngjøringer. Flere har ment at salgene bidrar til å svekke den norske kronen.

I en kronikk i DN har Norges Bank forklart hvorfor den selger kroner og hvorfor den mener at valutatransaksjonene på lang sikt ikke skal ha en svekkende effekt på kronekursen.

– Noen kan bli skuffet

Cekov mener at de som håper på redusert kronesalg denne uken og en tilhørende styrket valuta, bør begrense sine forhåpninger.

– Jeg har en mistanke om at noen kan bli skuffet, sier Cekov.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han påpeker at endringene var nokså ubetydelige forrige gang sentralbanken kunngjorde kronesalget, ettersom markedsaktører hadde gjort et veddemål på kuttede kronesalg. Han tror behovet for kronesalget fortsatt eksisterer, og peker på skatteinntektene den norske stat mottar fra oljenæringen.

– Norges Banks kronesalg blir bestemt ut fra statens inntekter fra petroleumssektoren og underskuddet på statsbudsjettet. Dersom statens petroleumsinntekter er høyere enn det oljekorrigerte underskuddet, må overskuddet overføres til Oljefondet, siden staten ikke kan bruke overskuddet på grunn av handlingsregelen. Det innebærer salg av kroner og kjøp av utenlandsk valuta, siden Oljefondet kun investerer i utlandet.

– I år vil staten motta langt flere kroner enn det som trengs for å dekke underskuddet på statsbudsjettet, og det innebærer fortsatt høye kronesalg fremover, sier Cekov. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.